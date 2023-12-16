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ديمومة التوازن.. أمام التغيرات المناخية

12/16/2023 2:23:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. إبراهيم بدران في خضم الحرب العدوانية الإسرائيلية المتوحشة على قطاع غزة، والهجمات المتواصلة على الضفة الغربية المدعومة من التحالف الغربي الخماسي الاستعماري البغيض ( الولايات المتحدة الأميركية، بريطانيا، فرنسا، المانيا، ايطاليا)، وأطماع إسرائيل بالتوسع وتهجير الفلسطسنيين، انعقد مؤتمر المناخ كوب 28 في الإمارات العربية المتحدة. ورغم الأعداد الكبيرة من المشاركين، 197 دولة، فقد خرج المؤتمر ببيان مطول ولكن بنتائج عملية ضعيفة، بسبب الاختلافات العميقة بين الأطراف الرئيسية الأربعة في المعادلة وهي الدول الصناعية، والدول المنتجة للوقود الاحفوري(النفط والغاز والفحم)، والدول النامية عموما، ومنظمات المجتمع المدني.
فالتغيرات العميقة والمتسارعة في المناخ، ممثلة بارتفاع درجة حرارة الارض، وغزارة الانبعاثات الحرارية والكربونية (والغازات الأخرى)، وتغير النمط التاريخي التقليدي للأمطار، والجفاف المفرط في مناطق مقابل الأعاصير والفيضانات في مناطق أخرى، وظهور أمراض نباتية وحيوانية جديدة، كل ذلك راح يغير، وخاصة في المنطقة العربية، من توازن الحياة الإنسانية والنباتية والحيوانية. فالجبال الجليدية آخذة بالذوبان مما يرفع من مستوى مياه البحار ويؤدي إلى غرق الجزر
والسواحل المنخفضة، وتراجع سقوط الأمطار في مساحات شاسعة من الكرة الأرضية بشكل كبير، مما زاد من حالات الجفاف والتصحر وبالتالي التأثير السلبي على الأمن المائي والأمن الغذائي في الكثير من الدول وخاصة المنطقة العربية ودول افريقية عديدة. وقد ثبت بشكل قاطع ان الانبعاثات الحرارية والغازية تعود بشكل رئيسي إلى أولاً: توليد الطاقة من خلال إحراق الوقودات الاحفورية (وهي الفحم الأكثر تلويثا يليه المشتقات النفطية ثم الغاز الطبيعي) وتنتج سنويا ما يعادل 36 بليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون ثانياً: انتشار المباني في الأراضي الزراعية وقص الأشجار والتصحر وهذه تنتج 9.2 بليون طن مكافئ ثاني اكسيد الكربون ثالثاً: الصناعات المختلفة وتنتج 2.5 بليون طن. ورابعا الفضلات بأنواعها وتنتج 1.5 بليون طن من مكافئ ثاني اكسيد الكربون سنويا. ومن هنا كان التركيز في اجتماعات كوب 28 على ضرورة سرعة التحول إلى الطاقة المتجددة والانتهاء من الوقود الاحفوري بحلول عام 2040 أو 2050 ومواجهة التصحر من خلال مشاريع موسعة للتخضير.
إن مثل هذا التحول ليس بالأمر اليسيرمن ناحية تنفيذية وذلك للأسباب التالية اولاً: هناك استثمارات بآلاف المليارات من الدولارات في مرافق الوقود الاحفوري ابتداء من المناجم والآبار وانتهاء بالمصافي ومعامل الوقود النهائي. أين ستذهب هذه الاستثمارات؟ ومن يعوض أصحابها عنها؟. ثانياً: هناك استثمارات بالآلاف المليارات أيضا في الأجهزة والمعدات التي تم تصميمها وبناؤها على أساس استخدام الوقودات الأحفورية من فحم وغاز ومشتقات نفطية وان التحول أو الاستبدال الى أشكال الطاقة المتجددة يعني ان 50 % من هذه الاستثمارات سينتهي العمل بها، وأصحابها بحاجة إلى تعويضهم عنها. ثالثاً: ان الدول المنتجة للوقودات الاحفورية يعتمد جزءا كبيرا منها في اقتصادها على عائداتها من النفط أو الغاز أو الفحم والتي تقدر في مجملها 770 مليار دولار موزعة على الدول المنتجة بنسب متفاوته وخاصة دول الأوبك. وهذه الدول لا تستطيع ان تعوض عائداتها من الوقودات الاحفورية خلال فترة قصيرة 20 أو 25 سنة، خاصة إذا تركت وحيدة في مجال التحّول. وهكذا نجد أن الأطراف الأربعة، رغم قناعتها بخطورة التحولات المناخية، إلا ان التحولات الاقتصادية والتكنولوجية تكتنفها صعوبات كبيرة أمام التنفيذ. وهنا يأتي الدور المهم للدول الصناعية المتقدمة وخاصة أميركا والصين والهند، وهي الملوث ألأكبر للبيئة، من جهة، ودورالجامعات ومراكز البحث والفنيين في الدول النامية من جهة أخرى.
فالدول الصناعية عليها ان تضع برنامجاً لتعويض المستثمرين في الوقودات الاحفورية للتحول والاستثمار في الطاقة المتجددة باشكالها المختلفة دون الانتظار حتى يتم استهلاك الاستثمارات بعد 30 او 40 سنة. وعلى الدول الصناعية ايضاً ان تساعد الدول المعتمدة في اقتصاداتها على الوقودات الاحفورية تساعدها على تنويع مصادر الدخل في اقتصاداتها والتخفيف التدريجي النشط من الاعتماد على الدخل من الوقودات الاحفورية. وهنا يتطلب ان تكون الدول النامية شريكة في إدارة صندوق التغيرات المناخية الذي تم الإعلان عنه في مؤتمر كوب 28 بحصيلة أو التزام من الدول المختلفة بمقدار87 مليار دولار.
اما الدول النامية غير المنتجة للوقودات الأحفورية ونحن منها فعليها أن تضع برنامجا وطنيا لتخفيف الانبعاثات الكربونية والتحول التدريجي النشط إلى الطاقة البديلة، ومواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية المتسارعة وكأنها حرب، وفي الاطار التالي اولاً: الإدراك اليقيني العميق على مستوى الدولة أن مواجهة التغيرات المناخية مسؤولية وطنية بامتياز، ولا يصنعها الآخرون بل ولا يساعدون في المواجهة. وتتطلب استراتيجية وبرامج وطنية لا تنتظر المساعدات والمنح الخارجية. ثانياً: وضع قواعد وطنية راسخة للأمن المائي ترتكز إلى تحلية المياه بتمويل وطني وبشكل تراكمي في حجم المشاريع ثالثاً: استخدام كل وسيلة وكل تكنولوجيا لحفظ الماء أو تجميعه مهما كانت متواضعة ابتداء من الاستمطار باستخدام الطيارات المسيرة مرورا بتوليد المياه من رطوبة الهواء وانتهاء بالصناديق المائية والزراعة المائية وليس الاعتماد على مصادر خارجية. رابعاً: التوسع في الطاقة المتجددة على أوسع نطاق في مختلف محافظات المملكة وتيسير الأنظمة والتعليمات التي تحكم هذا النشاط خامساً: التوسع في السدود الترابية والبحيرات الاصطناعية ووسائل الحصاد المائي في كل اتجاه سادساً: تحديث قطاع النقل وهو المستهلك الأعلى للطاقة والمصدر الأول للانبعاثات الكربونية والتحول نحو السكة الحديد (دون انتظار سكة إسرائيل) والقطارات والسيارات الكهربائية. سابعاً: تعاقد الحكومة مع الجامعات الوطنية لتقيم كل جامعة مركز أبحاث متخصص يركز على جانب محدد بالتغيرات المناخية. يشمل ذلك المياه والطاقة والمباني والزراعة والأمراض والحشرات والحياة البرية وغيرها. ثامنا: المباشرة بمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر والإفادة من الغاز الطبيعي الوطني بالدرجة الأولى ومنتجات شركات الأسمدة والكيماويات. تاسعاً: التعاون العربي الثنائي أو الثلاثي ما أمكن ذلك .
واخيراً: فإن أزمة التغيرات المناخية بالغة التعقيد والانتشار هي بمثابة حرب من الطبيعة تتطلب العلم والتكنولوجيا والأرادة
والعمل الجماهيري لمقاومتها. وبسبب احتياجات دول كثيرة للمساعدات فإن انتظار المساعدات الخارجية والاعتماد عليها في البرامج سوف يكون ضياعاً للوقت وللفرص. ان الاعتماد على العقول والخبرات والتمويلات الوطنية تمثل بوابة الآمان لمنع تفاقم الأزمة المناخية وسيطرتها، ومن ثم ارتفاع كلفة مواجهتها.

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