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موازنة التنمية والتشغيل: الأولوية للتغير المناخي

12/16/2023 2:23:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان- تميزت موازنة صندوق التنمية والتشغيل للعام المقبل، بتخصيص أولوية للتغير المناخي، والقدرة على مواجهة أي تغييرات مناخية، وجعل جميع الظروف مناسبة وجاذبة للمستفيدين من خدمات الصندوق.
ومن أبرز الإجراءات لتحقيق تتلك الأولوية، تمويل مشاريع صديقة للبيئة الخضراء، ويتوقع تشجيع وتحفيز الرياديين على إقامة تلك المشاريع، ما يخفف من أثر التغيرات المناخية.
وقدرت الحكومة حجم موازنة الصندوق للعام المقبل بـ2.62 مليون دينار، ضمن مشروع قانون الموازنة، مقارنة بـ2.52 مليون دينار، معاد تقديره للعام الحالي، بارتفاع 4 %.
وقدرت النفقات الجارية للعام المقبل بـ2.5 مليون، والنفقات الرأسمالية بنحو 0.1 مليون.
وأبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة للعام المقبل والمعاد تقديره للعام الحالي، أنه في النفقات الجارية، زيدت تعويضات العاملين 82 ألفا، وتركزت على الزيادة الطبيعية للرواتب والأجور والعلاوات وكلفة الشواغر، والاحداثات الجديدة والنفقات التشغيلية التي زيدت 19 ألفا، وتركزت برصد مخصصات جديدة في بند مصروفات السلع والخدمات "جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة"، وانخفاض الفوائد الخارجية بـ10 آلاف.
وأما بالنسبة للنفقات الرأسمالية فلم يتم رصد أي مخصصات جديدة، فضمت الموازنة برنامج الادارة والخدمات المساندة، لتحسين القدرات الإدارية للوحدات الإدارية في الصندوق وتحسين إدارة البرامج والمشاريع التي ينفذها، ويتبلور الهدف الاستراتيجي للبرنامج، بتحسين ورفع جودة المحفظة التمويلية، والمديريات المرتبطة به، ومديريات الموارد البشرية والخدمات المساندة، والشؤون المالية، والتخطيط والتميز المؤسسي، ووحدات تكنولوجيا المعلومات، والعلاقات العامة والإعلام، والرقابة والتدقيق الداخلي.
ويسعى البرنامج لتوفير الدعم لأنشطة الصندوق، والبنية التحتية الإدارية كالحوسبة ووسائط النقل الإداري والأثاث، وصرف رواتب الموظفين وعلاواتهم، وتدريب وتأهيل الكوادر العاملة في الصندوق.
وتضم الموازنة، برنامج التمويل لتوفير التمويل للمستفيدين من خدمات الصندوق المالية وغير المالية لإقامة مشاريعهم الجديدة، أو تطوير مشاريعهم القائمة، وتمكين الفئات المستهدفة بالتوسع في تقديم الخدمات المالية وغير المالية بشكل متوازن بين المحافظات.
ويسعى الصندوق لتوفير التمويل لإقامة المشاريع الجديدة أو تطوير القائم منها، وتوفير فرص عمل للباحثين عن العمل، بإقامة مشاريع مدرة للدخل، وعقد جلسات توعية وتقديم الدعم والخدمات النوعية للمستفيدين من خدماته، وتدقيق ومتابعة وتحصيل المستحقات المترتبة على المقترضين، وزيارة المشاريع للمسوحات الميدانية، وعقد دورات تدريبية للفئات المستهدفة.
وسينفذ للكوادر العاملة في البرنامج، عبر كادر وظيفي يقدر العام الحالي بـ105 موظفين.
وحول الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات
2024 - 2026، فتتمثل بتجذير مبدأ سيادة القانون لعمل الصندوق، وتطبيق الحوكمة الرشيدة، وتطوير التشريعات الناظمة لعمله، وتعزيز منظومة التعاون ضمن إطار تشاركي مع المؤسسات المعنية بقطاع التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني، والنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، لتعزيز مفهوم ريادة الأعمال للشباب، وتحفيزهم على الإبداع والابتكار للوصول الى انتاجية مرتفعة، والمساهمة برفع نسبة المشاركة الاقتصادية للإناث، وتمويل المشاريع الخاصة بذوي الإعاقة.

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