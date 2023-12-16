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الوطني للمناهج والتربية يعدان بنك أسئلة

12/16/2023 2:23:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر عمان - كشف رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج الأستاذ الدكتور محي الدين توق، أن المركز وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، يعكفان حاليا على إعداد بنك أسئلة لاختبارات الثانوية العامة (التوجيهي)، والمدرسية.
وبين توق في تصريح خاص لـ"الغد" أمس، أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع أهداف المجلس التي حددها نظام المركز رقم (33) لسنة 2017 وتعديلاته.
وأشار إلى أن المركز قام باختيار مجموعة من الكوادر الإشرافية بالتنسيق مع إدارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة، والذين يغطون المباحث التي سيتقدم الطلبة إليها في امتحان الثانوية العامة في الصفين الحادي عشر، والثاني عشر، بحسب الخطة الجديدة التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم.
وتابع أن الوزارة اعتمدت برمجية لاستخدامها لغايات تخزين الأسئلة ومراجعتها وتدقيقها علميا وفنيا قبل إقرارها لتكون ضمن تجمع الأسئلة، إذ من المتوقع أن يتم تجهيز 1000 سؤال لكل مبحث ليتم استخدامها في تكوين نماذج من الأوراق الاختبارية المتكافئة، والتي تحقق العدالة وتناسب مستويات الطلبة كافة.
وأوضح أن المركز سيبدأ الأسبوع الحالي، بالتعاون مع الوزارة، بتدريب الكوادر على فنيات كتابة الأسئلة ومراحلها وفق برمجية بنوك الأسئلة.
أما فيما يتعلق بالمباحث التي سيتقدم لها طلبة الصف الحادي عشر، أوضح توق أن المركز بدأ العمل على إعداد الكتب المدرسية لهذا الصف للفصل الدراسي الأول في مباحث اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والتربية الإسلامية، وتاريخ الأردن، وهي المباحث التي سيتقدم فيها الطلبة لامتحان الثانوية العامة للصف الحادي عشر بحسب الخطة الجديدة.
وكان وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، قال في تصريحات سابقة إن "التوجيهي سيختفي بعد سنتين"، موضحا أن الطالب سيتقدم للامتحان بعدها على مدار عامين دراسيين، بحيث يقدم 4 مواد في الصف 11، وفي الصف الـ12 يختار مواد حسب رغبته للدراسة الجامعية.
وكان مدير إدارة المناهج والكتب المدرسية في وزارة التربية والتعليم صالح العمري كشف في تصريح سابق لـ"الغد" تفاصيل نظام التعليم الثانوي الجديد.
وبخصوص امتحان الثانوية العامة في المسار الأكاديمي، قال العمري إن الامتحان بشكله الجديد سيبدأ تطبيقه في العام الدراسي المقبل (2024/ 2025) على طلبة الصف الحادي عشر، حيث سيدرس الطلبة سائر المباحث المقررة في الخطة الدراسية، لافتا إلى أن النجاح في جميع المباحث مدرسيا يعد متطلبا أساسيا للتقدم لامتحان الثانوية العامة الوزاري بجزئه الأول، والذي سيكون مخصصا لـ"مباحث الثقافة العامة المشتركة".
وتابع العمري أن الطلبة سيتقدمون للامتحان الوزاري في 4 مباحث للثقافة المشتركة هي (التربية الإسلامية، واللغتان العربية والإنجليزية، وتاريخ الأردن)، وسينتهون من دراستها في هذا الصف.
وفي الصف الثاني عشر، فإن الطالب المتواجد على مقاعد الدراسة في العام 2025/ 2026 سيقوم باختيار الحقل الذي يرغب به وفقا لقدراته وميوله ورغباته، وحسب التخصص الذي يرغب بدراسته في الجامعة، حيث توفر الخطة الجديدة 6 حقول هي (الحقل الصحي، الحقل الهندسي، حقل العلوم والتكنولوجيا، حقل اللغات والعلوم الاجتماعية، حقل القانون والعلوم الشرعية، وحقل الأعمال).
وتابع توق أن المركز أنهى إعداد الوثيقة التي تؤطر مجالات التعلم ونتاجات التعلم لمبحثي الفلسفة، وعلم النفس والاجتماع، واللذين سيكونان من ضمن المباحث التخصصية التي سيختار منها طلبة الصف الثاني عشر بحسب الخطة الجديدة اعتبارا من العام الدراسي 2025/ 2026، لافتا الى أنه ستتم الاستعانة بمجموعة من أساتذة الجامعات المميزين في عمليات إعداد الوثيقة وتحكيمها قبل عرضها على المجلس التنفيذي والمجلس الأعلى في المركز، ومجلس التربية في وزارة التربية والتعليم.
وأضاف أن المركز بدأ بإعداد إطار لمبحث الثقافة المالية للصفوف 7-12 من خلال فريق متنوع الخبرات في الاقتصاد والتكنولوجيا المالية والريادة إضافة للتربية والمناهج، بمشاركة البنك المركزي ومؤسسة إنجاز.
ونوه بأن عملية التطوير مستمرة، إذ يتم حاليا إعداد دفعة جديدة من الكتب المطورة، التي بدأ تدريسها في بداية العام الحالي، استعدادًا لتدريسها بداية العام المقبل 2024/ 2025.
وتشمل هذه الكتب، بحسب توق، مبحثي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية للصفوف الثاني، والخامس، والثامن، والحادي عشر.
وأكد أن العام ذاته سيشهد تدريس مباحث جديدة لبعض الصفوف، وهي: مبحث اللغة الإنجليزية للصفوف الأول، والثالث، والخامس، والسابع، والتاسع، والحادي عشر، ومبحث المهارات الرقمية، الذي يتم تطويره بالتعاون مع وزارة الاتصال الرقمي، وسيدرس للصفوف: السابع، والتاسع، والحادي عشر.
بالإضافة إلى مبحث التربية المهنية للصفوف الرابع، والسادس، والثامن، ومبحث التربية الفنية والموسيقية للصفوف الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والخامس، فضلا عن مبحث التربية الرياضية للصفوف الأول، والثالث، والخامس، والسابع، والتاسع.

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