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التعليم العالي: تعديل صندوق دعم الطالب جراء محدودية المخصصات المالية

12/16/2023 2:23:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان- أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، حرص الوزارة على تقييم الأنظمة والتعليمات دوريا، ومراجعة التغذية الراجعة، لتحديثها وتطويرها، بما يحقق الهدف السامي من تشريعها.
واستعرض في حديثه لــ"الغد"، أبرز ما طرأ من تعديلات على أسس التقدم لصندوق دعم الطالب الجامعي، عازيا إياها إلى محدودية الموارد المالية المخصصة سنوياً له، ما يعني الوصول الى الطلبة الأكثر استحقاقاً في التميز الأكاديمي، أو الأكثر حاجة.
واشار الخطيب، الى إن شمول الطلبة المتقدمين للحصول على منح وقروض في آخر عامين، نجم عنه تحميل الصندوق ديوناً لصالح الجامعات تقدر بقرابة 100 مليون دينار.
ولفت الى إلغاء شرط الالتزام من تعريف المنحة الكاملة، إذ كانت الكفالة تلزم الطالب الحاصل على منحة كاملة بتقديم طلب الى ديوان الخدمة المدنية خلال ستة أشهر من تخرجه، وبخلاف ذلك، يتحمل كامل المبلغ المالي الذي دفع عنه، نظراً لعدم وجود حاجة لذلك في ظل زيادة مخزون طلبات الديوان، وعدم قدرته على توظيف الخريجين خلال ستة أشهر من تخرجهم، وهذا يخدم مصلحة الطلبة.
وأوضح، أنه جرى رفع الحد الأدنى للمعدل التراكمي في الجامعة لتقديم طلب الاستفادة من نقطتين ويعادل 60 % بتقدير مقبول، إلى (2.5) ويعادل 68 % بتقدير جيد، لدعم المتفوقين، ما يشكل حافزاً لرفع معدلاتهم التراكمية، كما يخفف من أعداد الطلبة المترشحين للاستفادة من المنح والقروض، والمهددين بفقدانها، نتيجة انخفاض معدلاتهم التراكمية، ما يضيع الفرص على غيرهم.
ولفت الخطيب إلى انه من بين التعديلات "اعتبار الطالب الحاصل على عقوبة إنذار تأديبي فما فوق، من حالات الإيقاف المؤقتة، بدلاً من اعتبارها من حالات الإيقاف النهائي، وهذا يخدم مصلحة الطلبة".
وأضاف "عدلت أيضا آلية سداد وتحصيل القرض، ليصبح وفقاً للأصول المتبعة لدى وزارة المالية، على أن تبدأ بعد سنتين من حصول الموفد على المؤهل العلمي، بدلا من التسديد خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، التي كان معمول بها سابقا، منوها الى ان التعديل سيحافظ على استمرارية الصندوق، وقيامه بدوره الإنساني وتقديم الاستفادة للأجيال القادمة".
ونوه إلى هناك أكثر من 50 مليون دينار قيمة قروض مستحقة على طلبة منذ سنوات سابقة، لم تسدد حتى اللحظة.
ومن أبرز التعديلات ايضا، عدد الإخوة الذين يحق لهم الاستفادة ضمن القيد الواحد، بحيث أصبح اثنين كحد أقصى، أحدهما منحة كاملة أو جزئية والآخر قرض، وهذا يحقق فائدة عامة لإتاحة المجال أمام أكبر عدد ممكن من الطلبة.
وأوضح الخطيب، انه لم يطرأ على أهم معيارين ضمن شرط الصندوق، واللذين يدلان على الظروف الاقتصادية للطالب وأسرته، وهي استفادة الأسرة من صندوق المعونة الوطنية، وتصنيف مدرسة الطالب ضمن مدارس جيوب الفقر، اذ خصص لكل منهما 150 نقطة، كما عدل عدد النقاط المحتسبة على المعدل التراكمي في الجامعة من 400 نقطة إلى 500 نقطة، لإعطاء المتميزين أكاديمياً فرصتهم في المنافسة.
وأشار إلى الغاء تخصيص 100 نقطة على مكان سكن الطالب وبعده عن الجامعة التي يدرس فيها، تحقيقاً لمزيد من العدالة بين الطلبة، إذ كان يُعتمد اللواء المثبت على كشف الثانوية العامة، والذي ليس بالضرورة، أن يكون مطابقاً لمكان سكن الطالب الحقيقي، كما كان هناك إشكالية مع الطلبة الحاصلين على ثانوية عامة غير أردنية من داخل أو من خارج المملكة، اذ يحتسب لهم جميعاً 100 نقطة بدون استثناء، وهذا لا يحقق العدالة.
واشار الخطيب، الى انه لا يوجد أي تعديل على المنح الكاملة بجميع أنواعها وأعدادها، فقد بقيت كما هي، بما فيها منح أوائل المملكة والألوية، والديوان الملكي الهاشمي، والصندوق الهاشمي، ومدارس جيوب الفقر، وأبناء الشمال والوسط، الدارسين في جامعات الجنوب، كما لم يتم تعديل أعداد المنح الجزئية والقروض فقد بقيت كما هي 150 منحة جزئية و350 قرضا لكل لواء.
وبين انه تم التعديل بحيث، يسماح لطلبة السنة الأولى بالمنافسة على المنح الكاملة فقط واستثنائهم من المنح الجزئية والقروض، والتي خصصت للطلبة بمستوى السنة الثانية وأعلى، وهذه ممارسة موجودة في أغلب جامعات العالم.
اما بشأن نقاط الإخوة، فبقيت كما هي 100 نقطة على كل أخ يدرس على مقاعد الدراسة بدرجة الدبلوم المتوسط والبكالوريوس داخل أو خارج المملكة وبحد أقصى 200 نقطة فقط.
أما الحالات الإنسانية، فقال الخطيب إنها بقيت كما هي، أي في حال "عجز الطالب أو ولي أمره بنسة أكثر من 60 %، واصحاب الأمراض المستعصية للطالب أو ولي أمره، والجلوة العشائرية".
وبين ان هذه الحالات، خفضت النقاط الإضافية عليها من 150 إلى 50، لأن التقارير الطبية التي يجري إحضارها للأسف، ثبت في الأعوام الماضية بأن غالبيتها لا تعكس واقع الحال الحقيقي للطالب أو لولي أمره، أما الجلوة العشائرية، فقد أنهتها وزارة الداخلية وعادت كثير من الأسر لأماكن سكنها.
أما الحالات التالية وهي: وفاة الوالدين وطلاق الطالبة (أضيفت لها وفاة زوج الطالبة لتحقيق مصلحة الطالبات)، فاشار الى انه خصص لها 100 نقطة.

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