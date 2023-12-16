تناسوا جراحهم واختلافاتهم.. يمنيون يتبرعون بكسرات خبزهم وممتلكاتهم إلى غزة



تناسى اليمنيون جراحهم وخلافاتهم وأحزابهم وتعدد انتماءاتهم، وتوحدوا تحت قضية فلسطين ومظلومية أبنائها وأحقية أصحابها.



تعددت أشكال التفاعل والتضامن مع الشعب الفلسطيني بين التظاهرات الداعمة لخيارات حركات المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني، وكان أبرزها يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر بعد ثلاث ساعات من معركة طوفان الأقصى، بالإضافة إلى تظاهرات مركزية شبه يومية في الأحياء والمديريات في المناطق المحررة، وأيضاً في المناطق التي ترزح تحت الاحتلالين الإماراتي والسعودي، منددةً بالجرائم والمجازر التي يرتكبها النظام الصهيوني بحق أطفال غزة.

















المساعدات المالية التي يرسلها اليمنيون إلى غزة





رافق ذلك الأمرَ التطوعُ الشعبي للقتال في سبيل الدفاع عن مظلومية الشعب الفلسطيني الشقيق، من خلال دخولهم في دورات عسكرية بأعداد كبيرة إلى جانب الدعم المالي والتبرع بالممتلكات، كالبيوت والسيارات والأراضي والمقتنيات، مثل الذهب والفضة.



لم يقتصر الأمر على ذلك فقط، وإنّما عبّر اليمنيون أيضاً عن دعمهم فلسطين عبر أشكال متعدّدة، منها تفعيلهم المقاطعة لمنتوجات الشركات الداعمة للكيان المحتل، ومشاركاتهم في مسرحيات جرائم الاحتلال ومظلومية الفلسطينيين، وإصدار الأناشيد والزوامل، والرسوم والمخطوطات.









تسابق اليمنيون أيضاً على رفع العلم الفلسطيني





وتسابق اليمنيون أيضاً على رفع العلم الفلسطيني على أسطح المنازل، ووضعوا صور المتحدث الرسمي باسم كتائب القسّام، أبي عبيدة، على زجاجات السيارات، ورافق العلم مع الكوفية الفلسطينية أفراحهم وأحزانهم.



وفي الوقت نفسه، رسموا علم الاحتلال من أجل دوسه أمام المنازل والمحال التجارية والمستشفيات والمقارّ الحكومية وصالات الأعراس.



غزة في عيون أطفال اليمن

في العقد الماضي، لم يحضر اسم اليمن سوى في بيانات تحصي أرقام الشهداء والجرحى من جراء عدوان التحالف على البلاد، لكن اليوم تباين الأمر، فعاد اسم اليمن وسُمع صداه عالياً في العالم، بسبب الموقف الذي أعلنه قائد حركة أنصار الله في اليمن، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، عبر الوقوف الفعلي، في الكلمة والموقف، إلى جانب فلسطين.



وتُرجم ذلك من خلال تواصل استهداف القوات المسلحة اليمنية للسفن الإسرائيلية والسفن الأجنبية المتجهة إلى الكيان الإسرائيلي في بحر العرب والبحر الأحمر، بسبب تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة.



وفي هذا السياق، يقول الإعلامي إسماعيل المؤيد للميادين نت إن "الجانب الرسمي في اليمن كان له موقف واضح بشأن الحرب على غزة، من خلال قصف فلسطين المحتلة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وضبط السفينة غالاكسي ليدر، التي يملكها رجل الأعمال الصهيوني رامي أبراهام أنغر، واستهداف السفن في باب المندب، وإغلاق البحر الأحمر أمام حركة التجارة الإسرائيلية، وإصدار قانون حظر الاعتراف بكيان العدو الصهيوني وتجريمه".



بالإضافة إلى ذلك، صدر عدد من بيانات الإدانة والشجب للجرائم المستمرة بحق الفلسطينيين، وتعدى ذلك إلى إعلان اليمن المشاركة في الحرب بصورة مباشرة، عارضاً قواته من خلال المناورات العسكرية، وتخريج دفعات عسكرية باسمَي فلسطين وطوفان الأقصى، وتسيير القوافل المالية المقدَّمة من الجبهات والألوية والمحاور العسكرية والمؤسسات الرسمية المدنية، بحسب المؤيد.



ويضيف المؤيد أنه أُقيمت الأنشطة والفعاليات واللقاءات العلمائية، وتم إعلان النفير العام بوتيرة يومية في كل المحافظات والمديريات المحرَّرة، وسُحبت منتوجات الشركات الداعمة للاحتلال من الأسواق والمراكز التجارية، وجرى أيضاً إيقاف الاحتفالات الوطنية احتراماً لمعاناة أهل فلسطين، وتم تغيير اسم "جولة المصباحي"، وهو أحد الشوارع الرئيسة الحيوية في العاصمة صنعاء، إلى "جولة فلسطين"، ونُصبت خريطة فلسطين في منتصفها.



شكّل هذا الموقف ترجمةً حقيقية لدعم فلسطين، مقاومةً وشعباً، وهو الأمر الذي لقي تقديراً واسعاً في الأوساط الفلسطينية والعربية والأجنبية، ووصل من خلال الرسائل المصوّرة للناشطين والمؤثرين العرب، وتم التعبير عنه شكراً ومديحاً ومباركةً. -الميادين، بقلم هاشم طه