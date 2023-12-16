وفاة أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن الديوان الأميري
الكويتي ظهر اليوم السبت وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت عن عمر يناهز 86 عاما.
وتقلد الراحل الصباح
السلطة في الكويت عام 2020 بعد وفاة أخيه أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد.
وقطع تلفزيون الكويت،
اليوم، برامجه الاعتيادية وبدأ يبث آيات من القرآن الكريم.
وفي 7 شباط/ فبراير 2006 صدر أمر أميري بتزكية الشيخ
الراحل نواف الأحمد الجابر الصباح ولیاً للعھد.
ووُلد الشيخ نواف عام
1937، وتلقى تعليمه في مدارس الكويت، وعین فى 12 شباط/ فبرایر 1962 محافظا لحولي،
ثم وزیرا للداخلية في 19 آذار/ مارس 1978، كما عُین بعد ذلك وزیرا للداخلیة بین
عامي 1986 و1988.
وفي 26 كانون الثاني/ ینایر
1988 عُین وزیرا للدفاع، وعاد لشغل المنصب مرة أخرى في 20 حزيران/ یونیو 1990.
وفي 20 نيسان/ أبريل 1991 عین الشیخ نواف
وزیرا للشؤون الاجتماعیة والعمل، وفي 16 تشرين الأول/ أكتوبر 1994 عُین نائبا لرئیس
الحرس الوطني بدرجة وزیر، ثم عاد إلى التشكیل الوزاري بتاریخ 13 تموز/ یولیو 2003
نائبا لرئیس مجلس الوزراء ووزیرا للداخلیة ثم نائبا أول لرئیس مجلس الوزراء ووزیرا
للداخلیة منذ 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2003. (وكالات)
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