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وفاة أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

12/16/2023 2:22:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الديوان الأميري الكويتي ظهر اليوم السبت وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت عن عمر يناهز 86 عاما.

وتقلد الراحل الصباح السلطة في الكويت عام 2020 بعد وفاة أخيه أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد.

وقطع تلفزيون الكويت، اليوم، برامجه الاعتيادية وبدأ يبث آيات من القرآن الكريم.

وفي 7 شباط/ فبراير 2006 صدر أمر أميري بتزكية الشيخ الراحل نواف الأحمد الجابر الصباح ولیاً للعھد.

ووُلد الشيخ نواف عام 1937، وتلقى تعليمه في مدارس الكويت، وعین فى 12 شباط/ فبرایر 1962 محافظا لحولي، ثم وزیرا للداخلية في 19 آذار/ مارس 1978، كما عُین بعد ذلك وزیرا للداخلیة بین عامي 1986 و1988.

وفي 26 كانون الثاني/ ینایر 1988 عُین وزیرا للدفاع، وعاد لشغل المنصب مرة أخرى في 20 حزيران/ یونیو 1990.

وفي 20 نيسان/ أبريل 1991 عین الشیخ نواف وزیرا للشؤون الاجتماعیة والعمل، وفي 16 تشرين الأول/ أكتوبر 1994 عُین نائبا لرئیس الحرس الوطني بدرجة وزیر، ثم عاد إلى التشكیل الوزاري بتاریخ 13 تموز/ یولیو 2003 نائبا لرئیس مجلس الوزراء ووزیرا للداخلیة ثم نائبا أول لرئیس مجلس الوزراء ووزیرا للداخلیة منذ 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2003. (وكالات)

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