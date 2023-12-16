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الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا بالضفة

12/16/2023 2:22:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 فلسطينيا بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني.

وأضاف النادي في بيان، أن عدد المعتقلين في الضفة ارتفع إلى 4520 منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، كثف جيش الاحتلال حملة الاقتحامات والاعتقالات لمدن وبلدات الضفة الغربية. (الجزيرة نت)

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