الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا بالضفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي
16 فلسطينيا بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني.
وأضاف النادي في بيان،
أن عدد المعتقلين في الضفة ارتفع إلى 4520 منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ومنذ بداية الحرب
الإسرائيلية على غزة، كثف جيش الاحتلال حملة الاقتحامات والاعتقالات لمدن وبلدات
الضفة الغربية. (الجزيرة نت)
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