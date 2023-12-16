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12 طفلا محتجزون داخل حضانات كمال عدوان في غزة

12/16/2023 2:22:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة الصحة في غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر بالكامل الجزء الجنوبي من مستشفى كمال عدوان.

وأفادت الوزارة بأن 12 طفلا ما زالوا محتجزين داخل الحاضنات في مستشفى كمال عدوان دون ماء ولا غذاء. (الجزيرة نت)

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