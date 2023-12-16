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حزب الله: سقوط قتلى وجرحى باستهداف موقع للاحتلال

12/16/2023 2:22:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال حزب الله اللبناني إن قواته استهدفت بصاروخ موقعا تحصن فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي في بركة ريشة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

كما أفاد حزب الله بأن قواته، استهدفت للمرة الثانية قوة مشاة إسرائيلية في محيط الموقع ذاته وحققت ما وصفها بالـ"إصابات مؤكدة".

وفي السياق ذاته، أفاد مراسل قناة "الجزيرة" بأن صفارات الإنذار دوت في منطقة زرعيت بالجليل الغربي المتاخم للحدود مع لبنان.

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