حزب الله: سقوط قتلى وجرحى باستهداف موقع للاحتلال

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال حزب الله اللبناني
إن قواته استهدفت بصاروخ موقعا تحصن فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي في بركة ريشة، ما
أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
كما أفاد حزب الله بأن
قواته، استهدفت للمرة الثانية قوة مشاة إسرائيلية في محيط الموقع ذاته وحققت ما
وصفها بالـ"إصابات مؤكدة".
وفي السياق ذاته، أفاد
مراسل قناة "الجزيرة" بأن صفارات الإنذار دوت في منطقة زرعيت بالجليل
الغربي المتاخم للحدود مع لبنان.
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