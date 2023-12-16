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اعتراف إسرائيلي بمقتل 20 جنديا في الشجاعية

12/16/2023 2:22:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن 20 جنديا قتلوا في معارك الشجاعية شرق مدينة غزة خلال الأسبوع الأخير.

والأربعاء الماضي، أعلن جيش الاحتلال مقتل 10 من مقاتليه -بينهم ضباط- في كمين بحي الشجاعية، وأغلبيتهم من لواء غولاني أحد أهم وأقوى ألوية المشاة في الجيش الإسرائيلي، وذلك ضمن إعلانات مماثلة مع اشتداد المعارك مع المقاومة الفلسطينية.



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