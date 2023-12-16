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استشهاد فلسطيني في نابلس

12/16/2023 2:22:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم السبت، عن استشهاد الشاب حمزة ابراهيم محمد بشكار ، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان، إنه باستشهاد بشكار يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى "287 فلسطينيا" منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
من جهة اخرى، قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال اعتقلت 16 فلسطينيا خلال حملات دهم وتفتيش شنتها بمناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة تخللتها مواجهات واشتباكات مع الفلسطينيين.
وأضاف النادي، أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، كثف جيش الاحتلال حملة الاقتحامات والاعتقالات لمدن وبلدات الضفة الغربية، حيث وصل عدد المعتقلين في الضفة إلى 4520 منذ 7 بدء عملية "طوفان الأقصى".
من جانب اخر، اعتدى مستوطنون متطرفون، اليوم، على الفلسطينيين وممتلكاتهم بمسافر يطا جنوب الخليل.

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