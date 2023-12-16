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نائبة في الكنيست: إعلان الجيش الإسرائيلي قتل 3 رهائن حيلة

12/16/2023 2:22:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعتبرت النائبة في الكنيست تالي غوتليف، أن إعلان الجيش الإسرائيلي قتله 3 رهائن في غزة عن طريق الخطأ "حيلة"، يحاول من خلالها إنهاء الحرب في القطاع.

ومساء الجمعة قالت غوتليف في تغريدة على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "لماذا ينشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في هذا الوقت الأخبار المأساوية حول عمليات القتل العرضية؟".

وأضافت النائبة عن حزب الليكود، أن "إعلان المتحدث لا يخدم أي غرض في هذه المرحلة من العدوان غزة"، كما تساءلت: "كيف يؤدي هذا إلى تقوية جنود الجيش الإسرائيلي؟ ما الغرض الذي يخدمه؟".

واعتبرت النائبة أنه "لا يوجد غرض غير وقف القتال في وقت أقرب بكثير مما يجب أن ينتهي".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الجمعة، أنه قتل 3 رهائن كانت تحتجزهم حركة حماس في غزة، بعد أن حددهم بطريق الخطأ بأنهم يشكلون تهديدا.

وذكر أن الضحايا الثلاثة هم يوتام حاييم وسامر طلالقة وألون شامريز، وجميعهم اختطفوا في 7 أكتوبر، عندما شنت حماس هجوما مباغتا على جنوب إسرائيل.
وعبر الجيش عن تعازيه لأسر الرهائن الذين قتلوا خلال المعارك، قائلا إنه ستكون هناك "شفافية كاملة" في التحقيق بالحادث.

وسبب الحادث حالة من الغضب في إسرائيل، إذ شهدت تل أبيب مظاهرات لأهالي الرهائن الجمعة، تزيد الضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل إبرام صفقة جديدة مع حماس.

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