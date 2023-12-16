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جماعة الحوثي: نفذنا عملية على أهداف حساسة جنوب فلسطين

12/16/2023 2:22:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع إن مقاتلي الجماعة "نفذوا عملية ضد أهداف حساسة جنوب فلسطين المحتلة" بدفعة من المسيّرات.

وأضاف أن الجماعة "ستواصل عملياتها ضد الكيان الصهيوني حتى يوقف عدوانه على غزة"، وفق تعبيره.

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