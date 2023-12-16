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سرايا القدس تستهدف دبابة وجرافة إسرائيليتين شمال غزة

12/16/2023 2:22:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت سرايا القدس- الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي- استهداف دبابة وجرافة إسرائيليتين بقذائف تاندوم في تل الزعتر شمالي قطاع غزة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم السبت، قالت سرايا القدس إن مقاتليها قصفوا حشودا عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جحر الديك بوابل من قذائف الهاون. (الجزيرة نت)

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