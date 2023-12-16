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كيربي: الإسرائيليون سيكتشفون كيف قُتل 3 محتجزين في غزة

12/16/2023 2:22:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن قتل الجيش الإسرائيلي ثلاثة من المحتجزين الإسرائيليين، في قطاع غزة، أمر مفجع ومأساوي.

وأضاف كيربي أنه يعتقد أن الإسرائيليين سيراجعون هذا ويكتشفون كيف حدث.

وكان الجيش الإسرائيلي كشف اليوم السبت، أن تحقيقا أوليا أظهر أن المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة الذين أعلن عن مقتلهم في غزة لوحوا بأعلام بيضاء وقالوا بالعبرية أنقذونا.

واعترف جيش الاحتلال أمس الجمعة، بأنه قَتَلَ عن طريق الخطأ ثلاثة من "المحتجزين الإسرائيليين" في غزة، ووصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما حدث بالمأساة.

بدورها، تظاهرت عائلات المحتجزين أمام وزارة الدفاع للمطالبة بصفقة تبادل فورا.

وفي السياق ذاته، قال الصحفي الإسرائيلي يوسي ميلمان: "فشل فادح ومفجع في قتل المختطفين الثلاثة. ويعترف الجيش الإسرائيلي في التحقيق بأن إطلاق النار كان مخالفاً لتعليمات إطلاق النار. كان الثلاثة يسيرون كمجموعة، بلا قميص ويلوحون بعلم أبيض، عندما أطلق عليهم قناص النار من مسافة عشرات الأمتار. وركض أحد المختطفين إلى مبنى مجاور وطلب المساعدة، لكنه أصيب أيضا بالرصاص". (وكالات)

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