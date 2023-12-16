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حزب الله: أوقعنا قتلى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين

12/16/2023 2:22:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن حزب الله اليوم السبت أنه أوقع قتلى وجرحى في صفوف جنود الاحتلال، في حين أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة شخصين في انفجار طائرة مسيّرة تسللت من لبنان نحو مرغليوت في الجليل الأعلى.
وقال حزب الله في بيان مقتضب "استهدفنا بصاروخ موقعا تحصن فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي في بركة ريشة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى".
ومن جانبها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه أصيب شخصان في انفجار طائرة مسيّرة تسللت من لبنان نحو بلدة مرغليوت في الجليل الأعلى.
وقال جيش الاحتلال إن الدفاعات الجوية اعترضت طائرة مسيّرة أُطلقت من الأراضي اللبنانية نحو الجليل الأعلى.
وكان سلاح الجو الإسرائيلي هاجم الليلة الماضية مواقع قال إنها تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.
وقال الناطق باسم جيش الاحتلال إن الغارات جاءت ردا على إطلاق نحو 13 صاروخا وقذيفة من جنوب لبنان "نحو المناطق الإسرائيلية على الجانب الآخر للحدود في الجليل الأعلى، وتحديدا على كريات شمونا في سهل الحولة".

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