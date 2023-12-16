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حماية الصحفيين: الاحتلال يقتل الصحفيين بشكل متعمد وممنهج في غزة

12/16/2023 2:22:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أدان مركز حماية وحرية الصحفيين قتل الاحتلال الإسرائيلي للمصور الصحفي في قناة الجزيرة سامر أبو دقة، وإصابة مدير مكتب قناة الجزيرة وائل الدحدوح بجراح خلال تغطيتهم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال حماية الصحفيين في بيان له "إن استشهاد المصور الصحفي سامر أبو دقة أثبت بالدليل الملموس أن استهداف الصحفيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي متعمد، وممنهج".

وأكد حماية الصحفيين أن جيش الاحتلال ترك أبو دقة ينزف أكثر من 6 ساعات قبل استشهاده، ومنع طواقم الإسعاف، والهلال الأحمر من الوصول إليه لإنقاذه، في مؤشر واضح أن المطلوب إرهاب الصحفيين، وقتلهم حتى يتوقفوا عن فضح جرائم الاحتلال.

وتساءل مركز حماية وحرية الصحفيين ماذا تحتاج بعض الدول الغربية، وبعض المؤسسات الدولية بعد قتل أبو دقة من براهين، وأدلة على أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الصحفيين بشكل متعمد، وممنهج؟

وانتقد حماية الصحفيين محاولة بعض المؤسسات الدولية التي تعمل في ميدان الدفاع عن الإعلام سعيها إلى تبيض سمعة الاحتلال الإسرائيلي، بتجاهل رصد وتوثيق قتل عشرات الصحفيين في فلسطين تحت حجج واهية، ومنهجيات مسيسة، غير علمية، وغير دقيقة.

وقال حماية الصحفيين بعد أكثر من 70 يوما على حرب الإبادة لم يعد هناك مكان آمن لأي إنسان في غزة، وفي مقدمتهم الصحفيين، والصحفيات.

وأشار حماية الصحفيين إلى الاستهداف واضح أيضا حين يتلقى الصحفيين رسائل تهديد، وحين يقتلون عائلاتهم، ويدمرون بيوتهم.

ونوه مركز حماية وحرية الصحفيين إلى أن الصحفيين في غزة يعيشون أوضاعا غير إنسانية، حيث لا يتوفر مكان آمن لإقامتهم، ونومهم، ولا يتوفر الطعام، والاتصالات مقطوعة، وكل سبل الحياة تعذرت.

وتابع "ويأتي من يسأل بسذاجة بعد ذلك عن حماية الصحفيين، وقواعد السلامة المهنية التي أصبحت مستحيلة، فهل تنقذ سترة واقية، وخوذة -إن توفرت- من شظايا صاروخ يحرق، ويدمر المكان؟"

وأعاد مركز حماية الصحفيين التذكير إلى أن جرائم قتل الصحفيين في غزة تعد أكبر مذبحة في تاريخ الصحافة، في وقت قصير، وبقعة جغرافية ضيقة.

وقدم حماية الصحفيين تعازيه للأسرة الصحفية في فلسطين بضحايا الواجب، وبعث بأصدق مشاعر العزاء لقناة الجزيرة باستشهاد المصور الصحفي البطل سامر أبو دقة، وأمنيات الشفاء العاجل للزميل وائل الدحدوح.

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