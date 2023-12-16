القسام للاحتلال: الوقت ينفد (فيديو)

MENAFN - Alghad Newspaper) نشرت كتائب القسام مساء اليوم السبت، فيديو عبر صفحتها الرسمية على "تيلجرام".

تضمن الفيديو مشاهد من أسرى لدى حماس وجهوا رسائل لإسرائيل قبل مقتلهم بسبب قصف الإحتلال على قطاع غزة.

وفي نهاية الفيديو وجهت القسام رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي بعنوان "الوقت ينفد".