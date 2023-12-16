القسام للاحتلال: الوقت ينفد (فيديو)
التاريخ
12/16/2023 2:22:35 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) نشرت كتائب القسام مساء اليوم السبت، فيديو عبر صفحتها الرسمية على "تيلجرام".
تضمن الفيديو مشاهد من أسرى لدى حماس وجهوا رسائل لإسرائيل قبل مقتلهم بسبب قصف الإحتلال على قطاع غزة.
وفي نهاية الفيديو وجهت القسام رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي بعنوان "الوقت ينفد".
MENAFN16122023000072011014ID1107607022
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.