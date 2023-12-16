أبو عبيدة: لا زال العدو يقامر بحياة جنوده الأسرى لدى المقاومة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، مساء السيت، في تغريدة له عبر قناته على "تلجرام".
" لا زال العدو يقامر بحياة جنوده الأسرى لدى المقاومة غير آبهٍ بمشاعر عائلتهم، وقد تعمد بالأمس إعدام ثلاثةٍ منهم وآثر قتلهم على تحريرهم، وهو ذات السلوك الإجرامي المفضوح الذي مارسه ولا يزال بحق أسراه في غزة، في محاولةٍ يائسة منه للتخلص من عبء هذا الملف واستحقاقاته التي يعرفها جيداً."
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