أبو عبيدة: لا زال العدو يقامر بحياة جنوده الأسرى لدى المقاومة

MENAFN - Alghad Newspaper) قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، مساء السيت، في تغريدة له عبر قناته على "تلجرام".

" لا زال العدو يقامر بحياة جنوده الأسرى لدى المقاومة غير آبهٍ بمشاعر عائلتهم، وقد تعمد بالأمس إعدام ثلاثةٍ منهم وآثر قتلهم على تحريرهم، وهو ذات السلوك الإجرامي المفضوح الذي مارسه ولا يزال بحق أسراه في غزة، في محاولةٍ يائسة منه للتخلص من عبء هذا الملف واستحقاقاته التي يعرفها جيداً."