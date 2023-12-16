مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرَين على حدود لبنان

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرَين على حدود لبنان
التاريخ
12/16/2023 2:22:34 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال، السبت، أن جنديا قتل وأصيب اثنان آخران في منطقة مرغليوت على الحدود اللبنانية، فيما أكد ناطق لوكالة فرانس برس أن الضحايا سقطوا بهجوم لـ"طائرة معادية".
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