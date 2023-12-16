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‏مصنع للاغتيالات الجماعية: داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-1)

12/16/2023 2:22:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يوفال ابراهام‏* - (مجلة 972+) 2023/11/30
ترجمة: علاء الدين أبو زينة

مقدمة: تحقيقي في "مصنع الاغتيالات الجماعية" الإسرائيلي في غزة
يرسم هذا التحقيق الذي تنشره "مجلة 972+" وموقع "لوكال كول" أكمل صورة حتى الآن للأسباب الكامنة وراء الوفيات والدمار غير المسبوقين اللذين نتجا عن الهجوم العسكري الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة، والذي شُن في أعقاب الهجوم الذي قادته "حماس" في 7 تشرين الأول (أكتوبر).
ويستند التحقيق إلى محادثات أجريت مع شخصيات استخباراتية حالية وسابقة شاركت في عمليات إسرائيلية حديثة في القطاع المحاصر، بالإضافة إلى شهادات فلسطينية ووثائق من غزة، وبيانات من المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي وهيئات حكومية أخرى. وتكشف هذه المصادر معاً عوامل حاسمة ساهمت في إحدى أكثر الحملات العسكرية دموية وقتلًا ضد الفلسطينيين منذ نكبة العام 1948.
يكشف تحقيقي كيف قام الجيش الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) بتوسيع ضرباته الجوية بشكل كبير على أهداف في غزة ليست ذات طبيعة عسكرية واضحة، بما في ذلك المنازل الخاصة والمباني العامة والأبراج السكنية العالية. ووفقاً للمصادر الاستخباراتية، فإن الغاية من استهداف هذه المباني- التي يطلِق عليها الجيش وصف "أهداف القوة"- هو "خلق صدمة" يجب أن تجعل "المدنيين يضغطون على 'حماس'"، بالإضافة إلى رفع معنويات المجتمع الإسرائيلي.
كما يُظهر التحقيق أيضاً أن عدد الفلسطينيين الذين قد يُقتلون في كل هجوم عادة ما تتم دراسته مسبقاً ويكون معروفاً لدى الجيش الإسرائيلي- وأن عدد الضحايا المدنيين المقبول كـ"أضرار جانبية" في الحرب الحالية أعلى بكثير مما كان عليه في الحروب السابقة.
وبالإضافة إلى ذلك، يكشف التحقيق كيف تم تمكين الحجم الضخم للقصف من خلال استخدام نظام يسمى "هبسورا" (الإنجيل)، الذي يعتمد إلى حد كبير على الذكاء الاصطناعي ويمكنه "توليد" أهداف بمعدل يفوق بكثير ما كان ممكناً في السابق. وبشكل أساسي، تقوم آلة الذكاء الاصطناعي هذه، كما وصفها ضابط استخبارات سابق، بتسهيل عمل "مصنع للاغتيالات الجماعية".-يوفال أبراهام

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يبدو أن التفويض الموسع للجيش الإسرائيلي بقصف الأهداف غير العسكرية، وتخفيف القيود المتعلقة بالخسائر المدنية المتوقعة، واستخدام نظام ذكاء اصطناعي لتوليد أهداف محتملة أكثر من أي وقت سابق على الإطلاق، قد ساهمت في الطبيعة المدمرة للمراحل الأولى من حرب إسرائيل الحالية على قطاع غزة، وفقًا لما كشف عنه التحقيق الذي أجرته "مجلة 972+" وموقع "لوكال كول" الإخباري Local Call. ومن المرجح أن تكون هذه العوامل، كما وصفها أعضاء حاليون وسابقون في أجهزة المخابرات الإسرائيلية، قد لعبت دورًا في إنتاج ما كانت واحدة من أكثر الحملات العسكرية الإسرائيلية دموية ضد الفلسطينيين منذ نكبة العام 1948.‏
يستند التحقيق الذي أجرته "مجلة 972+" و"لوكال كول" إلى محادثات مع سبعة أعضاء حاليين وسابقين في مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي –بما في ذلك المخابرات العسكرية، وأفراد سلاح الجو الذين شاركوا في العمليات الإسرائيلية في القطاع المحاصر– بالإضافة إلى شهادات وبيانات ووثائق فلسطينية من قطاع غزة، وتصريحات رسمية أدلى بها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ومؤسسات الدولة الإسرائيلية الأخرى.‏
مقارنة بالهجمات الإسرائيلية السابقة على غزة، ‏‏فإن الحرب الحالية‏‏ – ‏‏التي أطلقت عليها إسرائيل اسم "عملية السيوف الحديدية"، والتي بدأت في أعقاب الهجوم الذي قادته "حماس" على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر)– شهدت قيام الجيش بتوسيع قصفه بشكل كبير لأهداف ليست ذات طبيعة عسكرية واضحة. وتشمل هذه الأهداف المباني السكنية الخاصة، والمباني العامة، والبنية التحتية وأحياء الأبراج السكنية الشاهقة، والتي تقول مصادر أن الجيش يُعرِّفُها على أنها‏‏ "‏‏أهداف قوة‏‏" (‏‏متاروت أوتزيم‏‏).‏
وبشكل أساسي، يهدف قصف "أهداف القوة"، وفقًا لمصادر استخباراتية كانت لها خبرة مباشرة في تنفيذه في غزة في الماضي، إلى الإضرار بالمجتمع المدني الفلسطيني وإيلامه: "خلق صدمة" يتردد صداها بقوة، من بين أمور أخرى، و"تقود المدنيين إلى الضغط على "حماس""، على حد تعبير أحد المصادر.‏
وأكدت العديد من المصادر التي تحدثت إلى "مجلة 972+" و"لوكال كول" بشرط عدم الكشف عن هويتها، أن لدى الجيش الإسرائيلي ملفات عن الغالبية العظمى من الأهداف المحتملة في غزة –بما في ذلك المنازل– والتي تحتوي على تفصيلات عن عدد المدنيين الذين يُحتمَل أن يُقتلوا في هجوم يُشن على هدف معين. وهذا الرقم محسوب ومعروف مسبقًا لوحدات المخابرات التابعة للجيش، التي تعرِفُ أيضًا قبل وقت قصير من تنفيذ الهجوم عدد المدنيين الذين من المؤكد أنهم سيقتلون فيه تقريبًا.‏
وفي إحدى الحالات التي ناقشتها المصادر، وافقت القيادة العسكرية الإسرائيلية -عن علم- على قتل مئات المدنيين الفلسطينيين في محاولة لاغتيال قائد عسكري كبير واحد من "حماس". وقال أحد المصادر: "ارتفعت أعداد القتلى المدنيين [المسموح بقتلهم] كأضرار جانبية لهجوم يستهدف مسؤولاً كبيرًا من 'حماس" من عشرات القتلى في عمليات سابقة إلى مئات القتلى" في الصراع الحالي.‏
‏‏وقال مصدر آخر: "لا شيء يحدث عن طريق الصدفة. عندما تُقتَل فتاة بعمر 3 سنوات في منزل في غزة، فإن هذا يحدث لأن شخصًا ما في الجيش قرَّر أنه ليس من المهم أن تُقتَل –أن موتَها هو ثمن يستحق دفعه من أجل ضرب هدف [آخر]. نحن لسنا 'حماس'. وهذه ليست صواريخ عشوائية. كل شيء مقصود. نحن نعرف بالضبط كم ستكون الأضرار الجانبية الموجودة في كل منزل".‏
وفقًا للتحقيق، ثمة سبب آخر للعدد الكبير من الأهداف، والضرر واسع النطاق الذي يلحق بحياة المدنيين في غزة، هو الاستخدام الواسع لنظام يسمى "حبسورا"، Habsora، التي تعني "الإنجيل" The Gospel. وهو نظام مبني إلى حد كبير على الذكاء الاصطناعي ويمكنه "توليد" الأهداف تلقائيًا تقريبًا بمعدل يتجاوز بكثير ما كان ممكنًا في السابق. وبشكل أساسي، يقوم هذا النظام للذكاء الاصطناعي، كما وصفه ضابط مخابرات سابق، بتسهيل عمل ‏‏"مصنع للاغتيالات الجماعية".‏
ووفقًا للمصادر، فإن الاستخدام المتزايد للأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي مثل "حبسورا" يسمح للجيش بتنفيذ غارات على المنازل السكنية التي يعيش فيها عضو واحد من "حماس" على نطاق واسع، حتى أولئك من صغار نشطاء "حماس". ومع ذلك، تشير شهادات الفلسطينيين في غزة إلى أن الجيش هاجم أيضًا منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) العديد من المساكن الخاصة التي لم يكن فيها عضو معروف أو ظاهر في "حماس" أو أي جماعة مسلحة أخرى. ويمكن أن تؤدي مثل هذه الضربات، كما أكدت المصادر لـ"مجلة 972+" و"لوكال كول" إلى مقتل عائلات بأكملها عن عمد في العملية.‏
وأضافت المصادر أنه في الغالبية العظمى من الحالات، لا يكون قد تم القيام بأي نشاط عسكري انطلاقًا من هذه المنازل المستهدفة. ويتذكر أحد المصادر، والذي انتقد هذه الممارسة: "أتذكر أنني كنت أفكر في أن الأمر يبدو كما لو أن [المسلحين الفلسطينيين] سيقصفون كل مساكن عائلاتنا عندما يعود [الجنود الإسرائيليون] للنوم في المنزل في عطلة نهاية الأسبوع".
‏وقال مصدر آخر إن ضابطًا كبيرًا في المخابرات قال لضباطه بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر) إن الهدف هو "قتل أكبر عدد ممكن من نشطاء 'حماس'"، وهو ما تم من أجل تحقيقه تخفيف المعايير المتعلقة بإلحاق الأذى بالمدنيين الفلسطينيين بشكل كبير. وبذلك، هناك "حالات نقوم فيها بالقصف بناء على تحديد إشارة ضمن نطاق واسع من هاتف خلوي لمكان الهدف، مما يؤدي إلى مقتل المدنيين. وغالبًا ما يتم ذلك لتوفير الوقت بدلاً من القيام بمزيد من العمل للحصول على تحديد أكثر دقة" للمكان، كما قال المصدر.‏
وكانت نتيجة هذه السياسات إحداث خسائر فادحة في الأرواح البشرية في غزة منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر). وقد فقدت أكثر من 300 عائلة من العائلات الفلسطينية 10 أو أكثر من أفراد الأسرة في القصف الإسرائيلي خلال الشهرين الماضيين –وهو رقم أعلى بـ15 مرة من الرقم الذي سُجل في ما كانت في السابق الحرب الأكثر دموية التي شنتها إسرائيل على غزة في العام 2014. وفي وقت كتابة هذا التقرير‏‏، تم الإبلاغ عن مقتل حوالي ‏‏15.000 ‏‏فلسطيني في الحرب، وما يزال العدد في ازدياد.‏
‏"كل هذا يحدُث خلافًا للبروتوكول الذي استخدمه الجيش الإسرائيلي في الماضي"، كما أوضح أحد المصادر، والذي أضاف: "هناك شعور بأن كبار المسؤولين في الجيش يدركون فشلهم في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وهم منشغلون الآن بكيفية تزويد الجمهور الإسرائيلي بصورة [النصر] التي ستنقذ سمعتهم".‏
‏"ذريعة لإحداث الدمار"‏
‏شنت إسرائيل هجومها على غزة في أعقاب الهجوم الذي‏‏ قادته ‏‏"حماس" على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر)‏. وخلال ذلك الهجوم، وتحت وابل من نيران الصواريخ، قتل مسلحون فلسطينيون أكثر من 840 مدنيًا وقتلوا 350 من الجنود ومن أفراد الأمن، واختطفوا حوالي 240 شخصًا -مدنيين وجنودًا- إلى غزة، وارتكبوا عنفًا جنسيًا واسع النطاق، بما في ذلك الاغتصاب، وفقًا ‏‏لتقرير‏‏ صادر عن منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل".‏(1)
منذ اللحظة الأولى بعد هجوم تشرين الأول (أكتوبر)، أعلن صُناع القرار في إسرائيل صراحة أن الرد سيكون بحجم مختلف تمامًا عن العمليات العسكرية السابقة في غزة، بهدف معلَن هو القضاء التام على "حماس". و‏قال‏‏ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في 9 تشرين الأول (أكتوبر): "التركيز سيكون على إلحاق الضرر وليس على الدقة". وسرعان ما ترجم الجيش هذه التصريحات إلى أفعال.‏
‏وفقًا للمصادر التي تحدثت إلى "مجلة 972+" و"لوكال كول"، يمكن تقسيم الأهداف التي قصفتها الطائرات الإسرائيلية في غزة إلى أربع فئات تقريبًا. الأولى هي "الأهداف التكتيكية"، التي تشمل الأهداف العسكرية القياسية مثل الخلايا المسلحة، ومستودعات الأسلحة، وقاذفات الصواريخ، وقاذفات الصواريخ المضادة للدبابات، وحُفر الإطلاق، وقنابل الهاون، والمقرات العسكرية، ومراكز المراقبة، وما إلى ذلك.‏
والفئة الثانية هي "الأهداف تحت الأرض" –التي تشمل بشكل أساسي الأنفاق التي حفرتها "حماس" تحت أحياء غزة، بما في ذلك تحت منازل المدنيين. ويمكن أن تؤدي الغارات الجوية على هذه الأهداف إلى انهيار المنازل فوق الأنفاق المستهدفة أو بالقرب منها.‏
والفئة الثالثة هي "أهداف القوة"، التي تشمل المباني والأبراج السكنية الشاهقة في قلب المدن، والمباني العامة مثل الجامعات والبنوك والمكاتب الحكومية. والفكرة من ضرب مثل هذه الأهداف، كما تقول ثلاثة مصادر استخباراتية شاركت في تخطيط أو تنفيذ ضربات على "أهداف القوة" في الماضي، هي أن الهجوم المتعمد على المجتمع الفلسطيني سوف يُنتج "ضغطًا مدنيًا" على "حماس".‏
أما الفئة الأخيرة فتتألف من "منازل العائلات" أو "منازل الناشطين". والغرض المعلن من هذه الهجمات هو تدمير المساكن الخاصة من أجل اغتيال أحد السكان المشتبه في أنه ناشط في "حماس" أو "الجهاد الإسلامي". ومع ذلك، تؤكد إفادات الفلسطينيين في الحرب الحالية أن بعض العائلات التي قُتلت لم يكن من بينها أي ناشطين من هذه التنظيمات.‏
‏في المراحل الأولى من الحرب الحالية، يبدو أن الجيش الإسرائيلي أولى اهتمامًا خاصًا للفئتين الثالثة والرابعة من الأهداف. ووفقًا ‏‏لتصريحات‏‏ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في 11 تشرين الأول (أكتوبر)، فقد تم خلال الأيام الخمسة الأولى من القتال اعتبار نصف الأهداف التي تم قصفها– 1.329 من أصل 2.687 هدفًا– من "أهداف القوة". ‏
وقال مصدر شارك في الهجمات الإسرائيلية السابقة على غزة: "يُطلَب منا البحث عن المباني الشاهقة التي يمكِنُ أن يُنسَبَ نصف طابق فيها إلى 'حماس' -في بعض الأحيان يكون الهدف مكتب المتحدث باسم جماعة مسلحة، أو نقطة يلتقي فيها ناشطون. وقد فهمتُ أن الطابق المقصود يشكل ذريعة تسمح للجيش بإحداث الكثير من الدمار في غزة. هذا ما قالوه لنا".‏
‏وأضاف المصدر: "لو أخبروا العالم كله بأن مكاتب [الجهاد الإسلامي] في الطابق 10 ليست مهمة كهدف، لكنَّ وجودها يشكل مبررًا لهدم المبنى بأكمله بهدف الضغط على العائلات المدنية التي تعيش فيه لتضغط بدورها على المنظمات الإرهابية، فسوف يُنظر إلى هذا في حد ذاته على أنه إرهاب. لذلك لا يقولون ذلك".‏
وقالت مصادر مختلفة ممن خدموا في وحدات المخابرات الإسرائيلية إنه حتى الحرب الحالية على الأقل، كانت بروتوكولات الجيش تسمح بمهاجمة "أهداف القوة" فقط عندما تكون المباني خالية من السكان وقت الغارة. ومع ذلك، تشير الشهادات ومقاطع الفيديو الواردة من غزة إلى أنه منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، تعرضت بعض هذه الأهداف للهجوم من دون إخطار مسبق لسكانها، مما أسفر عن مقتل عائلات بأكملها نتيجة لذلك.‏
يمكن استخلاص الاستهداف واسع النطاق للمنازل السكنية من البيانات العامة والرسمية. ووفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة –الذي يُعلِن حصيلة القتلى منذ أن توقفت وزارة الصحة في غزة عن القيام بذلك في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) بسبب ‏‏انهيار الخدمات الصحية‏‏ في القطاع– فإنه بحلول الوقت الذي بدأ فيه وقف إطلاق النار المؤقت في 23 تشرين الثاني (نوفمبر)، كانت إسرائيل قد ‏‏قتلت‏‏ 14.800 فلسطيني في غزة؛ حوالي 6.000 منهم أطفال و4.000 امرأة، والذين يشكلون معًا أكثر من 67 في المائة من المجموع. والأرقام التي قدمتها وزارة الصحة والمكتب الإعلامي الحكومي –وكلاهما يقع تحت رعاية حكومة "حماس"– ‏‏لا تحيدُ كثيرًا‏‏ عن التقديرات الإسرائيلية.‏
‏‏بالإضافة إلى ذلك، لا تحدد وزارة الصحة في غزة عدد القتلى الذين ينتمون إلى الأجنحة العسكرية لـ"حماس" أو "الجهاد الإسلامي". ويقدر الجيش الإسرائيلي أنه قتَل ما بين ‏‏1.000‏‏ ‏‏و3.000‏‏ مسلح فلسطيني. ووفقًا لتقارير إعلامية في إسرائيل، فإن بعض المقاتلين القتلى مدفونون تحت الأنقاض أو داخل نظام الأنفاق تحت الأرض التابع لـ"حماس"، وبالتالي لم يتم تضمينهم في الإحصاءات الرسمية.‏
‏وتشير ‏‏بيانات‏‏ ‏‏الأمم المتحدة ‏‏ للفترة حتى 11 تشرين الثاني (نوفمبر)، وهي الفترة التي قتلت فيها إسرائيل 11.078 فلسطينيًا في غزة، إلى أن 312 أسرة على الأقل فقدت 10 أشخاص أو أكثر في الهجوم الإسرائيلي الحالي؛ وعلى سبيل المقارنة، خلال "عملية الجرف الصامد" التي شُنت في العام 2014، فقدت 20 عائلة في غزة 10 أشخاص أو أكثر. كما فقدت 189 أسرة على الأقل ما بين ستة وتسعة أشخاص وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، في حين فقدت 549 أسرة ما بين شخصين وخمسة أشخاص. ولم يتم بعد نشر تفاصيل محدَّثة لأرقام الضحايا في غزة منذ 11 تشرين الثاني (نوفمبر).‏
جاءت الهجمات المكثفة على "أهداف الطاقة" والمساكن الخاصة في نفس الوقت الذي دعا فيه الجيش الإسرائيلي، في 13 تشرين الأول (أكتوبر)‏‏، سكان شمال قطاع غزة البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة، معظمهم يقيمون في مدينة غزة، إلى مغادرة منازلهم والانتقال إلى جنوب القطاع. وبحلول ذلك التاريخ، كان عدد قياسي من "أهداف القوة" قد قصف مُسبقًا، وقتل بالفعل أكثر من 1.000 فلسطيني‏‏، ‏‏بمن فيهم مئات الأطفال.‏
ووفقًا للأمم المتحدة، تم في المجموع تهجير 1.7 مليون فلسطيني، غالبيتهم العظمى من سكان القطاع، داخل غزة منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر). وادعى الجيش أن المطالبة بإخلاء شمال القطاع تهدف إلى حماية أرواح المدنيين. ومع ذلك، يرى الفلسطينيون أن هذا النزوح الجماعي هو جزء من "نكبة جديدة" –محاولة للتطهير العرقي لجزء من الأراضي الفلسطينية في غزة أو كلها.‏
‏"هدموا برجًا شاهقًا من أجل ذلك"‏
‏وفقًا للجيش الإسرائيلي، فإنه ألقى خلال الأيام الخمسة الأولى من القتال ‏‏نحو 6.000 قنبلة على القطاع، بوزن إجمالي بلغ حوالي ‏‏4.000‏‏ طن. وذكرت وسائل الإعلام أن الجيش ‏‏قضى‏‏ على ‏‏أحياء بأكملها‏‏.‏‏ ووفقًا لـ"مركز الميزان" لحقوق الإنسان ومقره غزة‏‏، أدت هذه ‏‏الهجمات‏‏ إلى "تدمير كامل لأحياء سكنية، وتدمير البنية التحتية، والقتل الجماعي للسكان". ‏
‏وكما وثق "مركز الميزان" والعديد من الصور القادمة من غزة، فقد قصفت إسرائيل "الجامعة الإسلامية" في غزة، و"نقابة المحامين الفلسطينيين"‏‏، و"مبنى ‏‏الأمم المتحدة" المخصص‏‏ لبرنامج تعليمي للطلاب المتفوقين، ومبنى تابعًا لـ"شركة الاتصالات الفلسطينية"، ووزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة الثقافة، والطرق، وعشرات الأبراج السكنية والمنازل –خاصة في الأحياء الشمالية من غزة.‏
‏في ‏‏اليوم الخامس من القتال، وزع الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي على المراسلين العسكريين في إسرائيل صورًا وفق نموذج "قبل وبعد"، ‏‏ملتقطَة بواسطة الأقمار الصناعية‏‏، لأحياء في شمال القطاع، مثل "الشجاعية" و"الفرقان" (المسمى على اسم مسجد في المنطقة) في مدينة غزة. وأظهرت اللقطات عشرات المنازل والمباني المدمرة. وقال الجيش الإسرائيلي أنه قصف 182 "هدف قوة" في الشجاعية، و312 "هدف قوة" في الفرقان.‏
وقال ‏‏رئيس أركان سلاح الجو الإسرائيلي، عومير تشلر‏‏، ‏‏للصحفيين‏‏ العسكريين أن جميع هذه الهجمات كانت لها أهداف عسكرية مشروعة، لكنَّ أحياء بأكملها تعرضت أيضًا للهجوم "على نطاق واسع وليس بطريقة جراحية". وفي إشارة إلى أن نصف الأهداف العسكرية حتى 11 تشرين الأول (أكتوبر) كانت "أهداف قوة"، قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن "الأحياء التي تُستخدم كأوكار إرهابية لـ'حماس'" تمت مهاجمتها، وأن الأضرار لحقت بـ"مقرات العمليات" و"الأصول العملياتية" و"الأصول التي تستخدمها المنظمات الإرهابية داخل المباني السكنية". وفي 12 تشرين الأول (أكتوبر)، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل ثلاثة "‏‏أعضاء بارزين‏‏ ‏‏في "حماس"‏‏"، اثنين منهم كانا جزءًا من الجناح السياسي للحركة.‏
مع ذلك، وعلى الرغم من القصف الإسرائيلي مطلق العنان، يبدو أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية العسكرية لـ"حماس" في شمال غزة خلال الأيام الأولى من الحرب كانت ضئيلة للغاية. وفي الواقع، قالت مصادر استخباراتية لـ"مجلة 972+" و"لوكال كول" إن الأهداف العسكرية التي شكلت جزءًا من "أهداف القوة" كانت قد استُخدمت عدة مرات في السابق كورقة توت للتغطية على إلحاق الضرر بالسكان المدنيين. وقال مسؤول عسكري سابق في الاستخبارات: "إن "حماس" موجودة في كل مكان في غزة. لا يوجد مبنى لا يحتوي على شيء من "حماس"، لذلك إذا كنتَ تريدُ إيجاد طريقة لتحويل بُرجٍ شاهق إلى هدف، فستتمكن من فعل ذلك بسهولة".‏ (يُتبع)

*يوفال أبراهام Yuval Abraham: مخرج أفلام وناشط إسرائيلي مقيم في القدس، من مواليد العام 1995. أمضى سنوات في الكتابة عن الاحتلال الإسرائيلي، معظمه باللغة العبرية. وهو صحفي مستقل يتمتع بخبرة في العمل في أطر تعليمية ومدارس إسرائيلية فلسطينية ثنائية اللغة. درَس اللغة العربية بشكل مكثف ويقوم الآن بتدريسها لمتحدثين آخرين بالعبرية، إيمانًا منه بالكفاح المشترك من أجل العدالة والمجتمع المشترك في إسرائيل وفلسطين.‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: 'A mass assassination factory': Inside Israel's calculated bombing of Gaza

(1) تؤكد الكثير من المصادر التي أجرت تحقيقات في هذه الادعاءات عن ممارسات المقاتلين الفلسطينيين يوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) في غلاف غزة أنها غير صحيحة.

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