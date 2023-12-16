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غزة: رغم شح الإمكانات.. التكافل يملأ فراغ غياب الإغاثة الدولية

12/16/2023 2:22:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غزة - يتنقل عاطف ريان بين نحو 20 قدرا كبيرا مصفوفة بعناية فوق حفرة تشتعل فيها النيران، للتأكد من نضوج اللحم، تمهيدا لإضافة الأرز. وبعد أن أمر بإضافة الملح بكميات محددة لبعض القدور، أهاب بالعاملين معه الإسراع في تجهيز الطعام، نظرا لاقتراب موعد تسليم الوجبات.
ويدير ريان تكية خيرية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أسّسها بعد أيام من بدء العدوان الوحشي على القطاع .
وكان دافعه الأساسي من تأسيس التكية هو المساهمة في إطعام عشرات الآلاف من النازحين الذين تدفقوا من شمال القطاع إلى وسطه.
دور مهم
ويرى مراقبون أن التكافل الاجتماعي، خلال الحرب، كان له دور مهم في منع انهيار الأوضاع بشكل تام، وسد -إلى حد ما- فراغ أحدثه غياب المؤسسات الدولية.
وإلى جانب الغارات الوحشية التي أسفرت عن استشهاد قرابة 19 ألف شخص، فرض الاحتلال حصارا مشددا على القطاع، وقطعت إمدادات المياه والكهرباء والأدوية، وقننت بشكل كبير عملية إدخال المساعدات الدولية.
ويقول ريّان إنه بدأ العمل مع فريقه التطوعي في 20 تشرين الأول(اكتوبر) الماضي، وما يزال مستمرا في تقديم الطعام للمحتاجين. وأكد أن هذا التكافل، خلال الحرب، يعزز صمود السكان.
وفي البداية، بدأ عمله داخل مدرسة تحوّلت إلى مركز إيواء، لكن ضيق المكان دفعه إلى الانتقال لآخر يتسع لهذا العمل الخيري. ويوضح أنه يطبخ في هذه الأيام وجبات تحتوي على الأرز واللحم، وتكفي نحو 5 آلاف شخص في اليوم.
ويوزع ريان الوجبات الساخنة على النازحين في مراكز الإيواء وعلى الجرحى والمرضى وذويهم في مستشفى "شهداء الأقصى" ومركز الزوايدة الطبي.
وتعتمد التكية في تمويلها على تبرعات "أهل الخير" داخل فلسطين وخارجها، ويقول بهذا الصدد "الله يُيسر هذا الأمر من بعض الإخوة المحبين لحق الشعب في الحياة والبقاء، فيقدموا لنا بعض المال من هنا وهناك، حتى نستطيع طهي هذه الوجبات".
لكنّ هذا العمل الخيري لا يخلو من صعوبات كبيرة جراء نفاد البضائع بسبب الحصار الذي يفرضه الاحتلال. وأول هذه المشاكل نفاد غاز الطهي، والاعتماد على الحطب الذي بدأ أيضا ينفد وترتفع أسعاره.
ويشرح ريّان "أولا اعتمدنا على الغاز، ثم الحطب الذي بدأ ينفد، اليوم وجدتُ صعوبة حتى أوفر كمية مناسبة منه لطهي طعامي، كما أن أسعاره تضاعفت، كنا نشترى الكيلوغرام منه بنصف شيكل، واليوم إذا وُجد نشتريه بـ3.5 شيكل (حوالي دولار واحد)".
كما ارتفعت أسعار الملح حيث كان ثمن الكيس ذي 25 كيلوغراما 15 شيكلا (4 دولارات) ووصل سعره ألف شيكل (266 دولارا). وتعاني التكية كذلك من شح الأرز وارتفاع سعر الكيس الذي يزن 20 كيلوغراما من 120 شيكلا (35 دولارا) إلى نحو 370 شيكلا (حوالي 100 دولار) وأكد ريّان "نعاني من كل شيء، لكننا نحاول الاستمرار".
فرق تطوعية
وفي مدينة رفح، أقصى جنوبي قطاع غزة، دفعت المأساة الإنسانية الكبيرة -التي يعيشها مئات الآلاف من النازحين الذين أجبرهم جيش الاحتلال على الرحيل من محافظة خان يونس- العديد من المبادرين إلى تأسيس فرق تطوعية لإغاثتهم.
ويقول وائل أبو محسن، وهو قائد إحدى الفرق التطوعية التي تضم قرابة 20 شابا، إنهم يعملون على توزيع الطعام، وتوفير الملابس والأدوية على ضحايا الحرب.
ويلفت أبو محسن إلى أن الأوضاع الإنسانية في رفح "بالغة السوء". ويضيف أن عدد السكان الأصلي حوالي 270 ألف نسمة، وأنه يصل اليوم إلى مليون بعد تشريد وتهجير مئات الآلاف من خان يونس.
وتابع "الوضع في رفح كارثي، خيام النازحين تملأ الطرقات والأماكن الخضراء والفارغة والملاعب، لا يوجد متسع لأحد". وكان جيش الاحتلال -الذي بدأ قبل نحو أسبوعين توغلا بريا في محافظة خان يونس- قد أمر السكان بالنزوح إلى منطقة رفح.
وذكر أبو محسن أن العديد من أهل الخير ومحبي الشعب الفلسطيني وخاصة من الخارج يرسلون التبرعات لفريقه وللفرق الأخرى. وتذبح مجموعته يوميا بقرتين إلى ثلاث، ويطبخ الطعام، ويقدمه للنازحين في مراكز الإيواء. كما يعملون على توزيع الملابس، وخاصة للأطفال.
ويوضح "يفتقد غالبية النازحين للملابس اللازمة، حيث خرجوا بملابسهم الشخصية وكان الطقس دافئا واليوم أصبح باردا، لذلك نعمل على كسوتهم".
كما امتد نشاط الفريق إلى توزيع الأدوية على النازحين، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، وللأطفال. ويؤكد أبو محسن "التكافل له دور كبير في التخفيف من هول ووطأة الحرب الإسرائيلية والأوضاع الصعبة".
تكافل وتآزر واضح
ولم تقتصر مظاهر التكافل على التكايا والمبادرات التطوعية، بل تعدتها إلى العديد من الأمور، ومنها تقديم العائلات المساعدة للنازحين بشكل مباشر، كالمال والسكن والمياه والملابس والفراش، وحتى أدوات المطبخ.
يقول الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة إن "التكافل حاضر في المشهد اليوم بشكل لافت، وهناك تآزر واضح في تقاسم الموارد الشحيحة وخاصة المياه والسلع الغذائية".
ولا يقتصر التكافل، بحسب عفيفة، بين أفراد العائلة الواحدة، بل تعداها إلى تقديم الأُسر في الوسط والجنوب المساعدات لأخرى من الشمال، رغم أنها لا ترتبط بها بسابق معرفة. ورأى أن التكافل سد الفراغ الذي أحدثه غياب المؤسسات الإغاثية الدولية التي قال إنها "لم تقم بدورها".
ويضيف "عندما نزح عشرات الآلاف من الشمال، نزع جنود الاحتلال منهم كل ما يملكون على الحاجز جنوب مدينة غزة، حتى ملابسهم. ووصلوا للجنوب، ولم تستقبلهم منظمات الإغاثة كوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أو الصليب الأحمر، من استقبلهم هم مواطنون لا يعرفونهم، وقدموا لهم المساعدات من باب التكافل الاجتماعي".
كما أشار عفيفة إلى أنه من الظواهر اللافتة: إرسال المغتربين في الخارج، الأموال لذويهم وأصدقائهم بطرق مختلفة وهو ما أنقذ "عائلات من كوارث في ظل عدم وجود مصدر رزق للمشردين".
ورأى أنه لولا الدور الذي لعبه التكافل الاجتماعي "لكانت الكارثة أكبر، ولكانت المجاعة أحد أسباب الموت، وكان من الممكن نشوب الفوضى والقتل والاشتباك والسرقات والجريمة".-(وكالات)

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