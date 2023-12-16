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كمين الشجاعية.. كيف يستخدم جنود القسام العبوات الناسفة ضد الاحتلال؟

12/16/2023 2:22:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غزة - قبل أيام، تحديدا يوم الأربعاء 13 كانون الأول( ديسمبر) الحالي، أعلن جيش الاحتلال مقتل 10 من مقاتليه بينهم ضباط في كمين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، غالبية من قتلوا كانوا من لواء جولاني، أحد أهم وأقوى ألوية المشاة في جيش الاحتلال، حيث استدرج جنود القسام الصهاينة إلى منزل مجهز مسبقا بالمتفجرات، وحينما جاء فريق آخر من الجنود أوقعوه في كمين مشابه.
في هذا النوع من الكمائن عادة ما تستخدم كتائب القسام العبوات الناسفة أو "الأجهزة المتفجرة المرتجلة" (IED)، وهي قنابل محلية الصنع تحتوي على مكونات عسكرية وغير عسكرية، تستخدم هذه العبوات عادة من قبل القوات العسكرية غير النظامية، وتعد فعالة للغاية ضد قوة عسكرية تقليدية، قد تستخدم في الكمائن على جانب الطريق بحيث تعترض القوات المهاجمة أو خطوط إمدادها، ويكون تركيبها في المداخل أو المباني لضرب فرق الجنود، أو قد يكون تركيبها على العربات والدبابات لتدميرها، ويمكن إسقاطها من مسيرات، والواقع أن المقاومة استغلتها في كل تلك النطاقات تقريبا.
وإلى جانب ذلك، تظهر العبوات الناسفة درجة كبيرة من التباين في طريقة التفجير، فإما أن تكون عبوة ناسفة بدائية الصنع ويكون تفعيلها بواسطة مفتاح ضغط لتشبه اللغم الأرضي، أو قد يكون المشغل معقدا للغاية، فيعمل عن طريق إشارة الترددات الراديوية التي يؤقِّتها ويُطلقها فرد يراقب الهدف، أو ربما يقوم أحد الأفراد بإلصاقها على المدرعة أو الدبابة مباشرة، كما يحدث في حالة المقاومة الفلسطينية.
العبوات الناسفة الخارقة للدروع
أضف إلى ذلك نوعا جديدا من العبوات الناسفة أضيف مؤخرا إلى ترسانة حماس، وهو العبوات النافذة أو العبوات الناسفة الخارقة للدروع (Explosively formed penetrator)، وهي صورة أكثر تعقيدا وتركيبا من العبوات الناسفة تمثل تطورا مهما في هذا النطاق. عادة ما يكون غطاء هذه العبوة المعدني مقعرا ويتكون من الفولاذ أو النحاس، يؤدي هذا التقعر فيزيائيا إلى تركيز طاقة الانفجار في اتجاه معين دقيق يخلق تيارا من المعدن المنصهر الذي يمكنه أن يخترق الدروع بسرعة تصل إلى آلاف الأمتار في الثانية الواحدة، الأمر الذي يساعد في اختراق أقوى الدروع في العالم حاليا، وفي العراق مثلا أثناء غزو قوات التحالف، تمكنت هذه العبوات الناسفة من اختراق المركبات المدرعة الثقيلة ودبابات أبرامز، التي تعد دبابات القتال الرئيسية في جيش الولايات المتحدة.
إستراتيجية حماس
في عملية 2014، نشرت حماس بذكاء آلاف المقاتلين في صورة فرق هجومية صغيرة نسبيا مدججة بالسلاح؛ وبحسب مصادر صهيونية فقد كان مقاتلو المقاومة أكثر فعالية وشراسة مما كانوا عليه في الصراعات السابقة، حيث فاجأوا القوات الاحتلالية وقاموا بتنسيق إطلاق النار، وأوقعوا إصابات حتى في أفضل تشكيلات المشاة والمدرعات الصهيونية، وفي أثناء ذلك تمكنوا من جر الاحتلال إلى عدد من الكمائن المعدة مسبقا، لكن الأضرار كانت طفيفة في ذلك الوقت.
لكن مع ما يظهر لنا من تطور في قدرات المقاومة، وخاصة بعد النجاح العملياتي والاستخباراتي في عملية "طوفان الأقصى" 7 تشرين الأول(أكتوبر)، وانضمام أسلحة جديدة إلى قوات المقاومة، مثل قذائف الياسين والعبوات الناسفة الأحدث (ولم نتحدث بعد عن المسيرات والصواريخ الجديدة ومنظومة رجوم وغيرها من الأسلحة)، فإن ذلك يعني أن المقاومة الآن مختلفة تماما، وأن خطتها بإيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر في صفوف العدو تتحقق ببراعة.-(وكالات)

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