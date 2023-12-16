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مأزق غزة متاهة مميتة لجنود والاحتلال

12/16/2023 2:22:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عواصم- طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق دولي مستقل في معلومات عن قيام جيش الاحتلال بدفن مصابين وفلسطينيين وهم أحياء في ساحة مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال غزة، والذي انسحبت منه قوات الاحتلال بعد 9 أيام من الحصار والاقتحام واقتراف فظائع مروعة.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان له امس: إنه تلقى شهادات وشكاوى من طواقم طبية وإعلامية تؤكد أن الجرافات الصهيونية دفنت فلسطينيين أحياء في ساحة المستشفى قبل انسحابها منها صباح امس, وأنه كان بالإمكان مشاهدة أحد الجثامين على الأقل وسط أكوام الرمال، وسط تأكيد مواطنين أنه كان مصابا قبل دفنه وقتله.
وأكد المرصد أن فرقه تواصل توثيق ما جرى في المستشفى بما في ذلك المعلومات عن استشهاد أحياء ومصابين بدفنهم في ساحة المستشفى، مشددة على ضرورة فتح تحقيق دولي في مجمل ما شهده المشفى من انتهاكات فظيعة، استهدفت المرضى والنازحين والطواقم الطبية على مدار الأيام الماضية، ضمن عملية استهداف شاملة للمستشفيات والخدمات الصحية في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الاول(أكتوبر) الماضي في قطاع غزة.
وأبرز البيان، أنه بعد عدة أيام من الاعتداءات المتكررة والحصار نفذت جرافات جيش الاحتلال صباح امس عمليات تجريف داخل المستشفى ودمرت بالكامل الجزء الجنوبي منه، قبل أن تنسحب منه مخلفة دمارا هائلا.
وأشار المرصد، أنه قبل نحو 9 أيام اقتربت الدبابات الصهيونية من المستشفى واعتلى قناصة جيش الاحتلال البنايات العالية وشرعوا بإطلاق النار على أي شخص يتحرك في المنطقة.
وفي يوم الاثنين الماضي، قصفت قوات الاحتلال قسم الولادة في المستشفى بشكل مباشر ما أدى لاستشهاد سيدتين وطفليهما وبتر أقدام سيدة ثالثة.
واعتقلت قوات جيش الاحتلال مدير المستشفى الدكتور أحمد الكحلوت، واقتادت أكثر من 70 من الكوادر الصحية إلى خارج المستشفى الى جهة غير معلومة.
واقتحمت قوات جيش الاحتلال عدة مرات المستشفى خلال هذه الأيام وحولت أسطحه ومبانيه إلى ثكنات عسكرية، وفرضت حصارا على الموجودين داخله وحرمتهم من الحصول على الطعام والماء.
الى ذلك، يحشر الاحتلال الفلسطينيين جنوبا تجاه مدينة رفح، بقطاع غزة، ضمن أضيق بقعة جغرافية وأشدها اكتظاظا، بما يتجاوز 12 ألف شخص لكل كيلومتر مربع، يعيشون في ظروف قاسية وغير إنسانية، في ظل الفقدان المتزايد لمقومات الحياة، ووطأة العنف الهمجي الصهيوني، وتقويض مصداقية المجتمع الدولي.
وعلى وقع ضغوط مزدوجة تواجه حكومة الحرب من الشارع الصهيوني لاسترداد أسراه بصفقة تبادل جديدة، ومن الميدان العسكري بعدما بات "مأزق غزة" متاهة مميتة لجنوده؛ فإن القصف الجوي الكثيف فاقم معاناة عشرات الآلاف من المهجرين قسرا داخل القطاع، مع اشتداد تأثيرات حلول فصل الشتاء وهطول الأمطار والبرد القارس عليهم وهم في العراء بدون مأوى أو غذاء، مما يترك حياتهم معلقة بين الموت جوعا وبردا أم الاستشهاد بغارة احتلالية.
وأمام تدمير الاحتلال لأكثر من 62990 وحدة سكنية كليا و172055 وحدة سكنية جزئيا، وفق معطيات فلسطينية رسمية، فإن أكثر من مليون و850 ألف فلسطيني نزحوا من منازل ومناطق سكنهم في القطاع، وباتوا بلا مأوى ومطاردين من سلسلة الغارات الجوية الكثيفة التي تفتك بوجودهم، من دون ضمان الأمان خلال النزوح أو السماح لهم بالعودة مستقبلا.
وفي محاولة منه لتنفيذ مخطط التهجير الذي ما يزال يصطدم بصلابة التمسك الفلسطيني بالأرض وثبات الموقف الأردني والمصري بالرفض؛ قد وسع الاحتلال أوامر الإخلاء في مناطق واسعة من مدينة خان يونس، جنوبا، لتشمل أكثر من 30 % من قطاع غزة للتوجه نحو مدينة رفح، المنطقة الواقعة في أقصى جنوب غزة، على طول الحدود مع مصر.
وكانت رفح موطنا لبضع مئات الآلاف من الفلسطينيين قبل حرب الإبادة الجماعية الاحتلالية، فيما ارتفع عدد سكانها بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة نتيجة الإجبار والقصف الجوي، وسط محاذير تحويل مخطط التهجير القسري لأمر واقع بما ينطوي عليه نزعة التجريد من الإنسانية، وترك الفلسطينيين فريسة الأمراض والأوبئة والجوع.
في حين تم تسجيل ما يقرب من 1.3 مليون من النازحين الفلسطينيين في 155 منشأة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونرو") في مختلف أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك أكثر من 1.2 مليون في 98 ملجأ للأونروا في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، وفق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.
وتقدر الإحصاءات الفلسطينية الأولية بأن متوسط عدد النازحين الفلسطينيين في ملاجئ "الأونروا" في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة تتجاوز 12500 شخص بما يزيد على أربعة أضعاف قدرتها الاستيعابية، في وقت يبيت عشرات آلاف في العراء أو الخيام في ظروف مناخية صعبة.
بينما تتواصل غارات الاحتلال الكثيفة على مختلف مناطق قطاع غزة، مما أدى لارتقاء المزيد من الضحايا المدنيين وارتفاع عددهم إلى 18800 شهيد و51 ألف جريح، والتدمير الكامل للجزء الجنوبي من مستشفى "كمال عدوان" واحتجاز 12 طفلا داخل الحاضنات فيه بدون ماء ولا غذاء.
وفي أقل من أربع وعشرين ساعة؛ ارتقى نحو خمسين شهيدا في خان يونس نتيجة القصف المدفعي ضد مختلف مناطق المحافظة بالتزامن مع محاولة دبابات الاحتلال التقدم أكثر في المدينة، بدون إحراز الكثير أمام بسالة تصدي المقاومة الفلسطينية ضد توغلهم البري، بينما تم انتشال سبعة جثامين من أحد المنازل المدمرة برفح، ليرتفع عدد الشهداء إلى 25 شهيدا.
ولم يسلم وسط القطاع من عدوان الاحتلال الهمجي، الذي استهدف قصف الأبنية السكنية ومحيط مدرسة تابعة "للأونروا" في دير البلح، بالتزامن مع ارتكاب مجزرة جديدة في جباليا، شمالا، مما أدى لارتقاء المزيد من الشهداء والجرحى.
وأشار المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إلى الوضع الإنساني الكارثي خاصة بعد قطع شبكات الاتصالات والانترنت بشكل كامل عن قطاع غزة بشكل متعمد من قبل جيش الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، بما يعني حدوث كوارث تهدد حياة الفلسطينيين، وأن هناك العديد من الشهداء والجرحى لن يتمكن أحد من الوصول إليهم وبالتالي ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين.
وأفاد بأن عدد المجازر التي ارتكبها الاحتلال بلغ 1,680 مجزرة ارتقى فيها 18,800 شهيد ممن وصلوا إلى المستشفيات، منهم 8,000 من الأطفال، و6,200 من النساء، وكان من ضمن الشهداء 300 شهيد من الطواقم الطبية، و32 شهيدا من الدفاع المدني، و89 شهيدا من الصحفيين، بينما بلغ عدد المفقودين 7,500 مفقود، 70 % من الأطفال والنساء.
أما عن البنى التحتية والمنشآت، فدمر الاحتلال 126 مقرا حكوميا، و90 مدرسة وجامعة خرجت عن الخدمة، و282 مدرسة وجامعة تضررت جزئيا، وهدم الاحتلال 112 مسجدا بشكل كلي، و 200 مسجد هدمه الاحتلال جزئيا، واستهدف3 كنائس.
ودمر الاحتلال 22 مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة، إضافة إلى 53 مركزا صحيا أخرجه الاحتلال عن الخدمة و138 مؤسسة صحية استهدافها الاحتلال، وتضرر 102 سيارة إسعاف نتيجة استهداف الاحتلال، كما وثق 327,000 حالة مصابة بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.
وفي الأثناء؛ تواجه حكومة الاحتلال ضغط عائلات أسرى الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، التي هددت ببدء إضراب عن الطعام، للمطالبة بإعادة أسراهم، وذلك بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال، في بيان، مقتل ثلاثة من الأسرى في غزة بالخطأ، الجمعة الماضي، خلال تواجده في حي الشجاعية، شرق مدينة غزة.
بينما يواصل الاحتلال تصعيده في الضفة الغربية، باستشهاد الشاب حمزة إبراهيم بشكار (30 عاما)، برصاص الاحتلال قرب بلدة حوارة جنوب نابلس مساء أول من أمس، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن، حيث يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الاول (أكتوبر) الماضي إلى 288 شهيدا، وفق إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية.

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