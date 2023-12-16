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خدمة الديون وآثارها على الاقتصادات النامية

12/16/2023 2:22:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

مع تزايد الأرقام القياسية في خدمة الديون الدولية، تثير البلدان النامية قلقاً بشأن استدامة اقتصاداتها. وفقًا لتقرير حديث صادر عن البنك الدولي، فإن البلدان النامية قد أصبحت تواجه تحديات جسيمة في خدمة ديونها العامة الخارجية.
مستويات الديون القياسية المرتفعة، جنبًا إلى جنب مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، أدت إلى ارتفاع كبير في تكاليف خدمة الدين. هذا التطور يؤدي إلى تحويل الموارد المالية بعيدًا عن الاحتياجات الحيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم والبيئة.
تُظهر الأرقام المقدمة في التقرير أن مدفوعات خدمة الديون زادت بشكل ملحوظ في جميع البلدان النامية، وخاصة البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسات المالية الدولية. هذه الزيادة في تكاليف الديون تعني أن هذه البلدان تواجه تحديات مالية متزايدة، ما يجبرها على الاختيار بين خدمة الدين وتلبية احتياجات البنية التحتية والتعليم والصحة.
التقرير يحذر أيضًا من تفاقم المخاطر المتعلقة بالديون، حيث تزداد المخاوف من أن العديد من البلدان منخفضة الدخل قد تصل إلى مرحلة المديونية الحرجة. وبهذه الظروف القاسية، تكون خيارات التمويل الجديدة محدودة للغاية، ما يعزز أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة من قِبَل الحكومات والدائنين لضمان استدامة قدرة البلدان على تحمل أعباء الديون.
بشكل ملحوظ، تدخلت البنوك التنموية متعددة الأطراف لتقديم التمويل الضروري لسد الفجوة التمويلية التي تعاني منها البلدان النامية. ومع ذلك، فإن الحاجة لحلول استدامة تبقى ملحة، ويجب على الأطراف المعنية العمل معًا لتحقيق الشفافية في التعامل مع الديون، وتقديم الأدوات اللازمة لإدارة الأعباء المالية بكفاءة.
التقرير يظهر أيضًا أن البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسات المالية الدولية قد زادت ديونها بوتيرة أسرع من معدلات نموها الاقتصادي، ما يلقي الضوء على آفاقها الاقتصادية المحتملة في السنوات المقبلة؛ فحسب التقرير "في عام 2022، سجل مجموع رصيد الديون الخارجية للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية رقمًا قياسيًا بلغ 1.1 تريليون دولار - أي أكثر من ضعف مستواها في عام 2012. وفي الفترة من عام 2012 حتى عام 2022، ارتفعت الديون الخارجية للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية بنسبة 134 %، متجاوزة ما حققته من ارتفاع في إجمالي دخلها القومي بنسبة 53 %.".
إن مواجهة هذه التحديات المالية تتطلب جهودًا مشتركة من الجميع، من الحكومات إلى الدائنين، من أجل العمل على إيجاد حلول فعّالة تسهم في تخفيف أعباء الديون وضمان استدامة اقتصادات البلدان النامية.

MENAFN16122023000072011014ID1107607015

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