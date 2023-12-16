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مجتمع دولي قليل الدسم منزوع الحماية!

12/16/2023 2:22:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

في عام 1865، أنشأت الدول لأول مرة منظمات دولية للتعاون في مسائل محددة، وكان أول من تأسس هو الاتحاد الدولي للاتصالات، وتليه إنشاء اتحاد البريد العالمي. وكلاهما أصبح من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وفي عام 1899عقد مؤتمر السلام الدولي في لاهاي لوضع أدوات لتسوية الأزمات سلمياً، ومنع الحروب، وتقنين قواعد الحرب، واعتمدت اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية وأنشأت محكمة التحكيم الدائمة والتي بدأت عملها بعد ذلك بسنوات قليلة، ومع ذلك وبالرغم من أن أول اتفاق واجماع دولي وان كانت اقرب عناوينه“طرق الاتصال والتواصل والحماية”، إلا أن ما لحقه من انشاء وتأسيس منظمات دولية بعدها وحتى يومنا هذا لم تتمكن من ضمان انجاح غاية التواصل والاتفاق والحماية بين دول العالم، وهذا ما يؤكده حاضرنا اليوم من أسماء منظمات كثيرة لا صوت قوة لها في ردع أو منع قتل آلاف المدنيين ليثبت اننا في عالم قليل الدسم منزوع الحماية ويقع تحت الوصاية الجبرية.
ومن عصبة الامم والتي انشأت وانتهت بين حربين بتسليم كافة أصولها إلى الأمم المتحدة، وتحت هدف لم يتحقق من التأسيس بالعمل لمنع الحروب مستقبلا، نشهد اليوم انها اداة الحرب وأبرز ملامح الهيمنة الدولية المنفردة لقطب واحد بعيدا عن أي عدد من الدول التي تشكل منظومة الأمم المتحدة وأبرز اداراته - مجلس الأمن -. هي أميركا القطب الذي يتحمل ما نسبته 22 % من نفقات منظمة كنا نحلم أو نضن انها مرجعية حماية دولية كما سوّق لها، لنعيش جميعا انها تمثل“بندقية” البيت الأبيض التي لا تخرج عن هواه واتجاهاته وأوامره، فأصبحت منظومة منزوعة الدسم منزوعة الحماية والغايات، منظومة الفيتو الأميركي بوجه كل الدول الأعضاء مع شركاء العبث والدمار في مسيرة السلام والحقوق العالمية.
العالم اليوم أمام مواجهة حقيقية مع نفسه، مواجهة مع أكبر مستويات ومخاطر انهاء السلم العالمي، للعودة إلى عصر الحروب العالمية، زمن الدمار الكبير، والقضاء على كل منجز تم حتى يومنا هذا في إعمار الأرض والبشر، زمن تُلزَمُ فيه كل دول العالم بقرار يصدر بتصويت مجلس أعضائه الخمسة الدائمين، بينهم من هو بالسوء والعقلية الإجرامية والسياسة الدولية من يرى في محتل غاصب انه صاحب حق في قتل مدني وتدمير دولة، العالم اليوم يفقد الثقة والشعور بالأمن ويرى في كل تصريح رخصة بالقتل، وفي كل منظمة مهما حملت من اسم إنساني هي غطاء رخيص لعقلية إجرامية، وهنا الخطر المؤكد باننا سنشهد الرفض لها حضورا وتمثيلا ووجودا ومصداقية، فهي عناوين فارغة وأدوات منزوعة الصدق والأثر، فلا من هو إنساني باسمه كان كما يدعي الدور والمكانة، ولا من هو تنفيذي بوصفه يملك القدرة والأثر، عالم اليوم عنوانه فقط الحماية الذاتية الفردية، الحماية الناقصة المملوءة بالشك من كل من هم حولنا، الحماية القاصرة ذات الأجل السريع المنتهي.
هنا يستوجب محليا أردنيا قبل عربيا أو دوليا، أن ننتقل إلى الاجراء مباشرة بإجابة السؤال الأبرز! أين نحن وكيف نكون؟ سؤال جوابه يفرض الوحدة والمنعة، جواب يستوجب الثقة الداخلية بتماسكنا وتعاضدنا، يُلزمنا ببناء منظومة الاعتماد على النفس ومقدرات الوطن، يوجهنا لتعزيز المنتج وتعظيم العائد، يقوي فينا قناعاتنا بالجيش والقائد والمؤسسات الامنية، ينزع منا التراخي والتشكيك بالدور الأردني، يوجه المسؤول فينا للصدق وحماية الاصول، يوقف في سلوكنا خدمة المصلحة الخاصة على حساب الوطن، نهتم باقل ما نملك، ونصون ما هو أدوم في استدامة الحياة، نملك وقودنا وطعامنا ومياهنا، نجهز انفسنا ايمانا حقيقيا، نرى اننا واحد في القضية مع فلسطين ونجاح الهدف، نزيل كل فاسد وسارق ومتسلق وخائن ومشكك من مؤسساتنا ومن احيائنا وقرانا ومدننا، نعم؛ يستوجب ما نكرره عند وقوع كل معظلة وننساه حتى تعود معظلة جديدة بضرورة بناء الجبهة الداخلية، ففيما نعيش اليوم لن يسند الوطن غير ابنائه فقط، وما دون ذلك من استنكار أو تصريح أو مؤتمر أو شحنة أدوية وغيرها كثير توقفها فيتو أميركي.

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