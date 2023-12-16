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الصمت بقوة الغدر

12/16/2023 2:22:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

استشهاد المصور الصحفي سامر أبو دقة بتركه ينزف ساعات طوال ومنع المسعفين من الوصول إليه لانقاذه، يذكرنا بأن الغدر في العدوان على قطاع غزة هو سيد المشهد، عمليات حربية لا تستند إلى الشرعية وفي سياق مواز عمليات تتنصل عامدة متعمدة من المبادئ الكبرى التي قام عليها القانون الدولي الإنساني والتي شكلت في الوقت ذاته نظريات قانونية عرفية تأصلت في القواعد الدولية التي تحكم الشعوب.
يتمتع الصحفيون في أوقات النزاع بحماية دولية وفق اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين، وتمّ استكمال هذه الحماية وتوسيع نطاقها بموجب البرتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1977 حيث تم التأكيد على أنهم أشخاص مدنيون، يتوجب حمايتهم بمقتضى أحكام اتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكول الملحق بهم.
هذه الحماية لم تشكل عائقا أو مانعا أمام إسرائيل؛ فالصحفيون والإعلاميون الفلسطينيون شكلوا هدفا أساسيا خلال العدوان على قطاع غزة لآلة الحرب الإسرائيلية ابتداء من استهدافهم واستهداف مقار مؤسساتهم الصحفية والإعلامية.
القرائن الواقعية تشير إلى أن استهداف الصحفيين لم يكن عبثا أو بطريق الصدفة الحربية التي جعلت القنابل والصواريخ تحصد هذا العدد الكبير منهم، فالاحتلال استهدف بعضهم مباشرة أثناء أداء عملهم واستهدف عالما ومدركا للمقرات والمؤسسات الإعلامية التي تعد بالنتيجة أعيانا مدنية وفق اتفاقيات جنيف. كما استهدف عائلاتهم وأكثر من مرة، وتعمد منع فرق الاسعاف من الوصول إلى بعضهم بعد استهدافهم كما هو الحال في حالة الصحفي سامر أبو دقة.
إنّه الصمت بقوة الغدر هذا الذي تحاول أن تقوم به إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، محاولة اسكات الحقيقة من خلال خرق المبادئ الكبرى التي قام عليها القانون الدولي الإنسانيّ. إن ما يتوجب الوقوف عنده مليا أنّ خيانة إسرائيل وخروجها عن هذه المبادئ بما في ذلك عدم جواز اللجوء للغدر في الحروب لاشخاص يعتقدون بانهم يتمتعون بالحماية، ينتج في المشهد الأوسع والأكثر خطورة اهتزاز الثقة العالمية بهذه المبادئ والقيم الإنسانية التي شكلت عبر عصور وقرون من حياة البشرية وصولا إلى تقنينها عبر اتفاقيات وعهود دولية أصبحت اليوم تئن تحت وطأة الجرائم الإسرائيلية.

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