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الإضراب.. كلام صريح

12/16/2023 2:22:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

بطريقة متسارعة وغير مفهومة، استجابت الأسبوع الماضي غالبية فعاليات المجتمع المدني والأهلي والخاص لدعوات خارجية غامضة لإضراب شامل تحت عنوان دعم صمود غزة.
وكأن الإضراب شبه محصور في الأردن فقط، علما أن الإضراب في الضفة الغربية لم يتجاوز الـ30 %، والأمر مشابه في لبنان، في حين أن باقي الدول تناست تلك الدعوات بشكل كامل، بما فيها الدولة التي انطلقت منها دعوة الإضراب الشامل.
سأتحدث بصراحة مطلقة في موضوع شأن الإضراب، ومن المؤكد أنه لن يعجب الكثير، خاصة من أولئك الباحثين عن الشعبويات.
ما حدث من إضراب يوم الاثنين الماضي هو أمر لا يخدم سوى طرف واحد، وهو كيان الاحتلال فقط لا غير.
لا يوجد له أية أهمية أو فاعلية بالنسبة للضغط على إسرائيل لإيقاف مجازرها ضد الأهل في غزة، بل على العكس، هو يولد مزيدا من الضغوط على كافة القطاعات الاقتصادية، ويتسبب لها بمزيد من الخسائر، ويضعف قدرتها على دعم صمود غزة.
ماذا يعني لغزة وصمودها ودعم أهلها أن تقوم غالبية المحال التجارية والصناعية والخدمية بإضراب شامل، وتتكبد فيه خسائر فادحة؟ لا بل وتتحمل فيه أعباء مالية جديدة تساهم بمزيد من الضغوطات عليها.
لصالح من يتم تعطيل الاقتصاد الوطني بهذا الشكل الغريب، دون أن تستفيد منه غزة أبدا؟
الغريب في الأمر أيضا لغة التخوين التي انتشرت بين فعاليات القطاع الخاص والأهلي، فالذي لا يضرب أو يستغل محلاته أو شركاته أو مصانعه هو خائن لغزة وأهلها، مما دفع الكثير من الجهات للمشاركة في الإضراب خوفا من هذا الوصف، رغم قناعتهم المطلقة بعدم جدوى الإضراب للأهل في غزة نهائيا، فالاقتصاد القوي أفضل من الاقتصاد الضعيف لدعم غزة.
الإضراب الأخير هو شكل من أشكال الانتحار الذاتي، فالضرر الواقع على من قام به كبير ولا يعوض، والأهم من ذلك أنه لا يخدم أبدًا غزة وصمودها، ولا يدعم أبدًا قدرة الأردنيين على مواصلة دعم الأهل في غزة، فهو لا يولد سوى مزيد من الضغوطات والخسائر.
غالبية الشركات والمؤسسات والمحلات كانت خسائرها كبيرة في الوقت الذي يعاني الكثير منها من أوضاع اقتصادية غير مريحة، الأمر الذي يستوجب من المعنيين وأرباب العمل التعقل والرشد في التعاطي مع الأمر، والتفكير بجدية ومسؤولية تجاه كيفية دعم غزة وصمودها، نحو مزيد من التبرع المادي والمعنوي وتقديم مختلف أشكال الاحتياجات لأهل غزة، حتى يعزز صمودهم في مواجهة حرب الإبادة التي يقودها كيان الاحتلال الغاصب.
شركات الألبان ومربو الأبقار ومحلات الحلويات والمخابز وغيرها من شركات المواد الغذائية، وغيرهم الكثير من الشركات، قامت بإلقاء مئات الأطنان من المواد الاستهلاكية، وأصبحت في مكب النفايات، والمشهد كان محزنا، فكل ما حدث يصب في صالح كيان الاحتلال، ولا يخدم صمود غزة أبدًا.
أمر مؤسف ما يحدث في المشهد العام، فغياب الإدارة العاقلة عن الكثير في فعاليات المجتمع ساهم في إضعاف قدرتهم على مواصلة الدعم بأشكال مختلفة، نتيجة انسياقهم وراء أصوات تتلاعب بأمن البلاد واستقرارها، وتتسلل لإحداث ضغوطات اقتصادية تحت شعارات كاذبة توهمهم بمزاعم تخدم مصالحهم الشخصية لا أكثر.
دعم غزة يكون بالمواقف الثابتة والضاغطة على كيان الاحتلال وتقديم كافة أشكال الدعم للفلسطينيين لدعم صمودهم ومقاومتهم، لا يكون بالانسحاب والاختفاء، والتسلل إلى المشهد العام بسلوكيات اقتصادية لا تحقق أي مصلحة عامة، بل على العكس تساهم في مزيد من الضغوطات والخسائر، وتفيد بشكل مباشر كيان الاحتلال.

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