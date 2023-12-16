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ما دلالات مهاجمة إسرائيل للأمم المتحدة ومنظماتها؟

12/16/2023 2:22:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

اتساع مساحة مهاجمة دولة الاحتلال الإسرائيلي وانتقاداتها للأمم المتحدة ومنظماتها يعكس نهجا عدوانيا فريدا، ويكشف عن تحديها المستمر للمجتمع الدولي ومؤسساته واستخفافها بالقيم الإنسانية التي قامت عليها المنظمة.
ولهذا السلوك آثار كبيرة على العلاقات الدولية، والالتزام بالقانون الدولي، وديناميكيات حل النزاعات، إلى جانب إظهار حالة التوتر والتخبط التي يعيشها قادة هذا الكيان، ونزعاته الإجرامية.
إن تحدي دولة الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأمم المتحدة، وهي الهيئة التي تمثل، ولو رمزيا – بشكل غير فعال، القانون الدولي وحفظ السلام، يشير إلى تجاهلها للإجماع العالمي والأطر القانونية التي استقرت في إطار منظمة الامم المتحدة، على الرغم من أن القرارات الرئيسية للأمم المتحدة غالبا ما تعكس مصالح الدول القوية. هذا الموقف الإسرائيلي لا يتحدى سلطة الأمم المتحدة فحسب، بل يقوض أيضا الجهود الجماعية لدعم المبادئ والقوانين الدولية.
وامتد هجوم الحكومة الإسرائيلية إلى الأمين العام الحالي للأمم المتحدة ((أنطونيو جوتيريش))، بسبب تذكيره إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وبسبب تصريحاته العلنية حيال معاناة الفلسطينيين طويلة الأمد من الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في غزة والضفة الغربية، وإعلانه أن أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر) نتيجة لاستمرار الاحتلال. فهي لم تعتد هذه التوصيفات الصادرة عن شخصيات وهيئات دولية رفيعة المستوى، بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة.
وتعاظم هجومهم حين استخدم جوتيريش صلاحياته قبل أسبوعين وفقا للمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، ولفت انتباه مجلس الأمن إلى أن ما تقوم به إسرائيل في غزة من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التهديدات على السلم والأمن الدوليين.
ويتجلى موقف الحكومة الإسرائيلية الصدامي تجاه الأمم المتحدة في دعواتها إلى استقالة الأمين العام ((جوتيريش)) وفي هجومها العنيف على مختلف هيئات الأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). ويُظهِر هذا النهج بوضوح انزعاج إسرائيل من أي جهة تذكِّرهم بالتزاماتهم الدولية والإنسانية.
وعلى الرغم من تأثر قرارات الأمم المتحدة بمصالح القوى الكبرى، وبخاصة تلك التي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، إلا أنها ما تزال تلعب دورا أساسيا في حل الصراعات العالمية. وعدم امتثال إسرائيل لقراراتها، وبخاصة المتعلقة بالحقوق الفلسطينية، يعيق بشكل كبير جهودها بهذا الاتجاه.
كما أن الانتقادات الإسرائيلية المتواصلة لـ))أونروا))، وتقييد التأشيرات لمسؤولي الأمم المتحدة رفيعي المستوى، بمن فيهم المفوض السامي لحقوق الإنسان، بالرغم من مواقفه الضعيفة حيال جرائم الاحتلال ومجازره في غزة أخيرا، تؤثر سلبا على فاعلية وأداء هذه المنظمات.
ويُعد إلغاء تأشيرة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة ((فرانشيسكا ألبانيز))، مثالا آخر على هذا التقييدات النزقة لممثلي الأمم المتحدة. ولا تعرقل هذه الإجراءات تقديم الخدمات والمساعدات الأساسية للفلسطينيين تحت الاحتلال فحسب، بل تثير أيضاً المخاوف بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة وحرية عملهم في فلسطين المحتلة بسبب استمرار الاحتلال. وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض فعالية بعثات الأمم المتحدة، وبخاصة في المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم والإغاثة والخدمات الاجتماعية، والمساعدات الإنسانية المختلفة.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد الى توجيه انتقادات شديدة الى ((اللجنة الدولية للصليب الأحمر))، متهمين إياها بالتواطؤ مع الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال!.
ومن المعروف أن الأمم المتحدة أصدرت عددا كبيرا من القرارات ضد إسرائيل بسبب استمرار احتلالها لفلسطين وتوسيع عمليات الاستيطان، التي تجاهلتها إسرائيل بالكامل. اذ أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بين عامي 2015 و2022 فقط نحو 140 قرارا تنتقد إسرائيل. وليس غريبا أن تكون إسرائيل هي الدولة الأكثر رفضاً لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة.
مواقف دولة الاحتلال الإسرائيلي هذه تشكل تحدياً قانونياً وأخلاقيا كبيرا للعالم وللنظام الدولي القائم. وهجومها المستمر على الأمم المتحدة ووكالاتها يؤثر بشكل عميق على القانون الدولي والدبلوماسية وحل الصراعات وفعالية الحوكمة العالمية. فهي تتحدى المبادئ الأساسية للنظام الدولي وتثير تساؤلات حول مستقبل التعاون الدولي والجهود المبذولة في بناء وحفظ السلام العالمي.

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