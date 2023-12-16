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السلطة/ فتح.. رهان خاسر-خاسر..!

12/16/2023 2:22:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تطرح الهجمة الوحشية على الشعب الفلسطيني في غزة مرة أخرى سؤال مكان ((السلطة الفلسطينية)) في قضية التحرر الوطني الفلسطيني. وكما يبدو، لا يقتصر موقف ((السلطة)) من المعركة المصيرية الحالية على تجنب المشاركة في الصراع والوقوف متفرجة على مذبحة الشعب الذي ((تمثله))، وإنما تتلقى الشكر، من بلينكن مثلا، على ((إبقاء الضفة هادئة)). وعندما يشكرك عدوك الصريح الذي يتزعم المذبحة ضد شعبك على موقفك، فإن هذا يحدد إلى حد كبير انحيازك.
عندما يستنجد أهل غزة بأحد ربما يغيثهم مما هم فيه، فإنهم يستغيثون حتى بالدول العربية، على طريقة (لا سمحَ الله)؛ بالعالم الإسلامي؛ وبالعالم الحر، وإنما ليس بالقيادة الفلسطينية ومؤسستها. وكأن أهل غزة نفضوا أيديهم تماما من إمكانية أن ينتصر لهم مواطنوهم المفترضون الذين انفصلوا عن تاريخهم النضالي القديم وأنكروه وعن أي تقدير عاقل لديناميات الصراع ومساراته التي لم تخدم على مدى 30 عاما سوى العدو.
الآن، تحاول ((السلطة)) أن تجد لنفسها دورا في مرحلة ((ما بعد سحق المقاومة)) الفلسطينية. ويعرف القاصي والداني أن الشعب الفلسطيني مستهدف كله في أي مكان يكون فيه، بما في ذلك الضفة المحتلة. وأن شرط ((الحياة)) للفلسطيني هو أن لا يكون محايدا فحسب، وإنما أن يكون بلا أي ملمح للفلسطينية في شخصيته ومستعدا لعدم إزعاج المستوطنين والمستعمرين بكلمة ولا فعل.
لكنّ الفلسطيني في أي مكان لا بُد أن يتساءل بينما تستمر المذبحة في غزة: كيف لا يتحرك شيء في مقاتلي/ شرطة وأمن ((فتح))/ ((السلطة)) أصحاب البنادق؟ هل ((طق شرش)) الغيرة والحياء؟ ألم يكتفوا من الإذلال والاتهام، حتى من يهود تقدميين، بأنهم عملاء عند الاستعمار وأن بقاءهم مشروط بالعمل بشروطه؟ وبعيدا عن عاطفة الوطنية الطبيعية: ألا يرون أنهم الهدف التالي؟ أنهم الهدف الحالي والسابق؟ أيستمرئون دور المتفرج على ذبح شعبهم طمعا في قبض ثمن الصمت في شكل دور إضافي في مشروع تصفية فلسطين؟
ربما يكون في الحقيقة أوفياء وأخلاقيون إلى حد الخجل من استعمال البنادق التي زودتهم بها أميركا لغير ما منحتها لهم لأجله: رفعها على مواطنيهم حصرا لقمع الاحتجاجات ضد الاحتلال و))السلطة))؛ لإحباط عمليات المقاومة ضد الاحتلال؛ لإخضاع واعتقال المقاومين وأصحاب الآراء الأخرى من الفلسطينيين؛ ربما.
منذ ((أوسلو))، أصبح الشعب الفلسطيني هو فقط ((فتح)) والمؤيدون لخط ((فتح)) الجديد. أما ملايين الفلسطينيين في الوطن والشتات، الذين لا يؤيدون نهجها وليسوا أعضاء فيها، فليسوا فلسطينيين لأنهم ليسوا ((الشعب)) الذي تمثله. ومع ذلك، تطرح الحركة من موقع ((السلطة)) المقبولة لدى ((المجتمع الدولي)) المعادي بوضوح للفلسطينيين، رؤيتها غير الشعبية باعتبارها رؤية الشعب الفلسطيني –رؤية المسكنة والتنازل المطرد عن الحقوق. ومن المستغرب ألا تكون تجربة الثلاثين عاما الماضية من الفشل المطلق، قد أقنعت أحدا من كل عشرات آلاف الفلسطينيين العاملين مع ((السلطة)) بتغيير رأسه والوقوف مع أبناء شعبه في وقت المحنة على الأقل.
كتب جوناثان كُتاب، الناشط الفلسطيني في حقوق الإنسان وناشط السلام:
((بعد وفاة عرفات، ومع الافتقار المخيب للآمال لإحراز تقدم في ((عملية السلام)) وتعليق المفاوضات مع إسرائيل في نهاية المطاف، نشأ وضع جديد. كان الناشطون في ((فتح))، ومن بينهم سجناء سابقون ومقاتلون عائدون من منظمة التحرير الفلسطينية، يحصلون على وظائف ومناصب داخل السلطة الفلسطينية، بينما يتركون المعارضة الفعلية للاحتلال لـ))السلطة الفلسطينية)) في شكل المفاوضات مع إسرائيل)).
ويضيف كُتاب: ((كانت القواعد غير راضية بشكل متزايد عن إدارة ((النضال الوطني)) وعن فساد حجز مناصب قوية لقيادة فتح القديمة. ومع ذلك، فإن ثقافة النظر إلى المناصب في الحكومة على أنها مكافآت على الولاء، بدلا من كونها مناصب خدمة شعب فلسطين، أصبحت جزءا من ثقافة ((فتح))، على الرغم من استمرار خيبة الأمل والنقد لمثل هذه الثقافة باعتبارها فاسدة)). ‏
اليوم، يقترح الأميركيون أن ((السلطة)) في حاجة إلى إعادة تأهيل لتصبح أكثر انسجاما مع التصورات الأميركية المعروفة لمستقبل الفلسطينيين. ويهاجمها قادة العدو الصهيوني باعتبار أنها لا تفعل ما يكفي لإخضاع الشعب الفلسطيني، برغم أن قوات الاحتلال تقتل مواطني ((السلطة)) بالمئات وتعتقلهم بالآلاف في كل مناطق السلطة دون أن يرفع ((أمن)) السلطة أصبعا لحماية شعب السلطة.
كتب ناثان براون، أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن:
((السلطة الفلسطينية قوة بائدة. ومنظمة التحرير الفلسطينية مجرّد قوقعة فارغة... حركة ((فتح))، ولا سيما في الضفة الغربية، ما تزال منظمة منقسمة حول الأشخاص والسياسة. وقد خسرت أيضا جزءا من صدقيتها، وليس لديها توجّه واضح... هل ستلجأ أجزاء من))فتح)) إلى المقاومة المسلحة؟ هل ستبرز فتح من جديد في غزة، بعدما كانت حماس قد أبقتها تحت السيطرة))؟
حتى الآن، اختارت ((السلطة))/ ((فتح)) خيار (خاسر-خاسر). فلا هي في خندق شعبها الذي لن يسامحها على موقف المتفرج ولن يقبلها على الإطلاق، كما أحسب، ولا هي ستُحصِّل أي مكاسب وطنية للشعب الفلسطيني –حتى على حساب دماء المناضلين الفلسطينيين -بنهجها المجرّب. وعلى الأغلب، ستخرج هذه التركيبة المضطربة من رهانات الشعب الفلسطيني برسوبها الفادح في اجتياز فحص الفرز الذي لا يكذب في معركة غزة.

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