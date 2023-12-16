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الأردن في 70 يوما

12/16/2023 2:22:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

بعد أن أشاد بموقف الأردن خلال الحرب على غزة، ومساندة الأشقاء الفلسطينيين، لم يتردد محام صديق بتوجيه انتقادات لاذعة، مطالبا باستغلال طول الحدود مع دولة الاحتلال كرسالة قوية لإجبار الأخيرة على وقف العدوان، بل إن صديقا آخر ذهب للتأكيد على ضرورة تنفيذ ما أسماها "حركشة" عسكرية محدودة!
طروح عاطفية تشفع لها مشاهد الدم والدمار التي نشاهدها بكل ألم بشكل يومي، جراء إجرام صهيوني غير مسبوق وصمت عالمي سافر. في المقابل، أتابع على مواقع التواصل الاجتماعي دفاعات مستميتة لأشقاء عرب عن دولهم التي تتعرض مواقفها لانتقادات من الشارع العربي، رافضين توجيه أي ملاحظة تمس سيادتهم وسياستهم وقناعاتهم، سواء كنت متفقا معها أم متحفظا عليها.
في سبعين يوما من حرب الإبادة على غزة، تعرض الأردن للجلد على مدار الساعة من بعض أبنائه، رغم ما قام به من مواجهات سياسية شرسة في المحافل الدولية لوقف الحرب ومساندة الأشقاء، وتقديم يد العون لهم، وهي معركة لا يحتاج أي أردني إلى تذكيره بتفاصيلها الكثيرة.
في سلوك نقاشي مستهجن، وعندما يتم التطرق لآليات نصرة الأشقاء في غزة، يسارع بعضهم إلى رمي تهمة مفادها "أنت تتحدث باسم الدولة، أو الحكومة"، وكأن الدولة هذه ليست دولتنا، بحيث لا يجوز الانتماء إليها، والحرص على استقرارها وأمنها، والحفاظ على مصالحها. لماذا ينبغي أن نشعر بأن من يفعل ذلك عميل لدولة الاحتلال!
تحتم عليك الخيارات المهنية والأخلاقية أن تطرح رأيك، حتى لو كان لا يعجب بعضهم، لذلك، لا يمكن قبول تحميل الأردن أكبر من حجمه وقدراته، وهو الذي تبنى مواقف قوية نأمل أن لا يدفع ثمنها لاحقا، وأن لا ينعكس ذلك على قدرته في تلبية احتياجاته المالية والسياسية والاقتصادية، بما يؤثر على المواطن ومعيشته، فيما دول العالم التي تفوقنا قدرات مضاعفة لم تجرؤ على اتخاذ مثل تلك المواقف طيلة أيام العدوان.
هذا لا يعني أن توقف سياستنا الخارجية جهودها لنصرة الأشقاء، ولا يعني أيضا تراجع المساندة الشعبية لهم، بل أنا مؤمن بأهميته وضرورة استمراره، لكن بالتأكيد هناك أشكال من المساندة القوية، والتي لا تؤثر على الأردن كدولة، وليس الإضراب العام، مثلا، والذي لن يتأثر به سوانا، وكأنما نضع أنفسنا في مقابل الدولة التي تحمينا. هذا نوع من المساندة المضللة التي لا تضع الأردن كأولوية، بل تهدف إلى إضعافه عن سابق إصرار ودراية.
حين ينتقد بعضهم، مثلا، توقيع اتفاقية مساعدات مع أميركا، فهم يرون بنصف عين فقط. نعم أميركا تخوض حربا على الأشقاء في غزة، وتزود الاحتلال بالسلاح لقتل مزيد من الفلسطينيين. لكن هناك شأن أردني يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار إذا ما أراد الأردنيون تجاوز مزيد من التعقيدات الاقتصادية الثقيلة، ومزيد من عجز الموازنة. واشنطن لا تشتري مواقفنا بمثل هذه الاتفاقيات، لأنها تندرج تحت بند المصالح والعلاقات المشتركة. هم بحاجة لنا أيضا، والحاجة هنا ليست للدفاع عن حدود الاحتلال كما يروج البعض بسذاجة.
أشعر بأن هناك استغلاقا مفهوميا أمام كل من يريد الحديث عن مصالح الأردن عندما يتعلق الأمر بمسألة إقليمية، إذ دائما هناك تغليب لمصالح الآخرين على المصلحة الوطنية الواضحة. تفاصيل الحديث هنا واضحة، لكنها قد تغضب بعضهم، وقد يذهب آخرون للاتهام بعدم التعاطف مع الأشقاء في غزة ما دمت أتحدث عن مصالح الأردن.
ربما هذا هو الاستغلاق الذي أتحدث عنه في عدم وضع الأردن أولوية. مصالح الأوطان لا يتم نقاشها في إدراجات على مواقع التواصل الاجتماعي، بل برؤية مهنية تمتلك الأخلاقيات المطلوبة، وليس الأهواء!

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