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هل ينهي النخيل زراعة الحمضيات بالغور الشمالي؟

12/16/2023 2:20:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علا عبد اللطيف الغور الشمالي- مع تكرار الخسائر المالية التي يتعرض لها مزارعو الحمضيات في لواء الغور الشمالي، أصبح التخلي عن هذا النوع من الزراعة لحساب زراعة أشجار النخيل خيارا مطروحا، يتوقف تنفيذه على توفر الإمكانات، لا سيما بعد أن أثبتت التجارب نجاح زراعة النخيل وعوائده المادية.
ويؤكد مزارعو الحمضيات أن عشرات المزارعين باللواء وبعد الخسائر المالية المتكررة، باشروا بتغير نمط المزروعات، والعمل على إزلة أشجار الحمضيات وزراعة النخيل بدلا منها، مشيرين إلى توسع بات ملحوظا وواضحا في زرعة النخيل بالأغوار الشمالية.
يقول المزارع عامر طلاع إنه يمتلك حوالي 30 دونما مزروعة بأشجار الحمضيات، ومنذ 3 سنوات، لم تحقق له أي أرباح مالي، مؤكدا على أنه لجأ مؤخرا إلى زراعة عدد من أشجار النخيل مقابل التخلص من أشجار حمضيات كي يعوض الخسائر المالية التي مني بها على مدار عدة مواسم.
وأضاف أنه قام بتغيير النمط التقليدي في الزراعة والتوجه إلى زراعة التمور والزراعات الاستوائية، معتبرا أن زراعة التمور أفضل في ظل الوضع الذي يشهده قطاع الحمضيات من فائض في الإنتاج وأزمة بالتسويق.
وتشهد مناطق وادي الأردن توسعا في زراعة أشجار النخيل، وتقدر مساحة الأراضي المزروعة بما يزيد على 40 ألف دونم تضم ما يزيد على 600 ألف نخلة من مختلف الأصناف وخاصة صنف المجهول الذي يشكل الغالبية العظمى منها، إضافة إلى المشاريع الجديدة قيد الإنشاء الأمر الذي يتطلب حسب خبراء ومهتمين في المجال الزراعي من وزارة الزراعة والجهات المعنية وضع خطة عمل تمكن المزارعين إعادة إحياء القطاع الزراعي وتقلل الخسائر المالية.
ويؤكد رئيس جمعية مزارعي وادي الريان سابقا مثقال الزيناتي، أن القطاع الزراعي يشهد خسائر مالية لم يشهدها من قبل، مشيرا إلى أن الخسائر سببها مشترك منها العمل الفردي غير المنظم من قبل المزارع، ووجود فجوة بين المزارعين والجهات المعنية.
ويقول المزارع محمد البشتاوي إن التوسع في قطاع النخيل وإنتاج التمور سيوفر فرص عمل للعديد من الشباب في المنطقة.
ويرى أن قطاع النخيل يشكل مصدرا دخل مهم لآلاف الأسر، نظرا لجدواه الاقتصادية، لافتا إلى أن الاستثمار في زراعة النخيل انعكس على ديمومة الحاجة إلى العمالة.
ويوضح أن المردود المادي الجيد يسمح للمزارع بدفع المستحقات المالية للعمل في وقتها على العكس من الزراعات التقليدية ما يوجد بيئة آمنة للعاملين، مشيرا إلى أن موسم العمل في مزارع النخيل ينقسم على فترات، تبدأ ما بين شباط (فبراير) وآذار (مارس) لتلقيح الثمار وما بين نيسان (ابريل) وأيار (مايو) للتفريد ومن آب (اغسطس) وحتى تشرين الثاني (نوفمبر) للحصاد، اضافة إلى عمليات التقليم خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) من كل عام، لافتا إلى أن جميع هذه العمليات الزراعية، تعتمد على العمالة الأردنية.
وأكد الخبير والمهندس الزراعي فارس المشرقي أن زراعة النخيل مجدية غير أنها لا تخلو من التحديات ولا بد من البحث في إمكانية تجاوز ذلك عبر الهندسة الوراثية في إنتاج وزراعة أصناف تتحمل العطش والملوحة، وتستخدم كميات أقل من المياه، والاستفادة من كل قطرة ماء، لافتا إلى أن نقص المياه هو أكبر تحد يواجهنا مستقبلا، وإمكانية تحويله لفرصة يكمن من خلال الاستفادة من الثورة الرابعة والطاقة البديلة والأتمتة، مع الحاجة لإعادة النظر في مناهج تعليم وتدريب المزارعين.
وقال الخبير الزراعي رامي الجمل، الواقع يفرض علينا اتباع إجراءات تتناسب وحجم التحديات، فالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، يتأثر بالتغيرات المناخية وينعكس على الإنتاجية، وهناك تأثير للتغيرات على الغطاء النباتي والغابات والمراعي، وتزايد انتشار الآفات الزراعية وحرائق الغابات، وانجراف التربة وحدوث التصحر.
وأضاف، أن تأثير التغيرات المناخية على الأمن الغذائي في ظل زيادة السكان والطلب على الغذاء، يتطلب منا جميعا، وضع خطط وبرامج وإدخال أساليب زراعية حديثة، لمواجهة التغير المناخي والتكيف معه، وإعطاء الأولوية للإنتاج الزراعي، باعتباره ركنا أساسيا لتحقيق الأمن الغذائي.

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