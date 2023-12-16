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جفين.. بلدة مكتظة تطوقها الأراضي الحرجية وتمنع توسعها

12/16/2023 2:20:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي إربد- بات بناء منزل جديد في بلدة جفين التابعة لبلدية دير أبي سعيد شبه مستحيلا، بعد أن أوقفت الأحراش المحيطة بها أي عمليات توسع أفقي بالبناء، في وقت يطالب فيه السكان بضرورة تخصيص أو تفويض مساحات من الأراضي الجديدة لحل مشكلة الاكتظاظ التي تزداد تفاقما.
ويطالب السكان البالغ عددهم 8 آلاف نسمة، بتوفر مساحات للبناء من خلال بيعهم قطع من الأراضي الحرجية او تفويضها لهم، خصوصا تلك الأراضي الملاصقة للتنظيم والقريبة من خدمات البنية التحتية.
وحسب عضو مجلس محلي بلدة جفين السابق أحمد الزعبي فإن المساحة الإجمالية لبلدة جفين تبلغ 20 كيلو مترا مربعا، فيما تبلغ نسبة الأراضي المنظمة منها ما يقارب كيلو و250 مترا مربعا، وبقية الأراضي تقع خارج التنظيم وأراض حرجية مملوكة لوزارة الزراعة والأوقاف.
وتبلغ مساحة الأراضي الحرجية التي طوقت المنطقة قرابة 800 دونم خارج حدود التنظيم.
وقال الزعبي إنه مع الزيادة السكانية التي تشهدها بلدة جفين في كل عام بات المواطن غير قادر على البناء نتيجة تراجع مساحات البناء والأراضي داخل التنظيم، مشيرا إلى أن المواطنين باتوا يلجؤون لبناء طوابق علوية لحل المشكل مؤقتا.
وأكد الزعبي أن المجالس البلدية المتعاقبة حاولت قبل سنوات إدخال مساحات جديدة من الاراضي الى التنظيم، إلا أنها فشلت في ظل رفض وزارة الزراعة التوسع على حساب الأراضي الحرجية وخصوصا وأن هناك ما يقارب ألفي دونم داخل حدود البلدية من الأراضي الحرجية يمكن من خلالها التوسع في التنظيم تفاديا لحركة الهجرة من البلدة الى المناطق الأخرى في اللواء.
وأشار إلى أنه تم في وقت سابق مخاطبات ما بين البلدية ووزارة الاوقاف والزراعة من أجل استغلال الأراضي التابعة لها، سواء داخل التنظيم او الملاصقة لها لحل مشكل الاكتظاظ السكاني في البلدة وايجاد مناطق بديلة سواء من خلال بيعها للمواطنين او تفويضها للبلدية لتقوم ببيعها للمواطنين بأسعار تناسب دخلهم.
وقال المواطن فراس الزعبي إن مساحات الأراضي المملوكة للمواطنين صغيرة وباتت جميعها مستغله بعدما تم تقسيمها بين الورثة طيلة السنوات الماضية، مشيرا إلى أن العديد من المواطنين اضطروا الى مغادرة البلدة والبحث عن مناطق مجاورة للسكان فيها.
ولفت إلى أن العديد من المواطنين اضطروا إلى بناء طوابق إضافية نظرا لعدم وجود مساحات للبناء، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية بيع أراضي الحراج وخصوصا التي لا يوجد فيها أشجار حرجية للمواطنين بأسعار معتدلة لمواجهة أزمة السكن.
وقال إن هذه المحاولة كانت خطوة أولية لتخفيف معاناة المواطنين في إقامة أبنية لهم علما أن ملكيات المواطنين داخل التنظيم صغيرة ولم تعد تستوعب التوسع العمراني على الرغم من سعي البعض للتغلب على المشكلة باللجوء للبناء الطابقي.
من جانبه اكتفى مصدر في وزارة الزراعة بالتأكيد على ان "قانون الزراعة المؤقت رقم 44 لعام 2002 يمنع المبادلة وتفويض أراض حرجية للمواطنين خلافا للقانون السابق الصادر عام 1973".
بدوره، قال رئيس بلدية دير أبي سعيد عادل بني عيسى إن المشكلة بعدم زيادة مساحة التنظيم أن جفين محاطة بالأحراش من جميع الجهات وهذه الأحراش مملوكة لخزينة الدولة، إضافة إلى أن هناك اعتراضات من قبل بعض المواطنين في إدخال أراضيهم إلى التنظيم.
وأشار إلى أن البلدية لا تملك الصلاحيات بالتصرف في تلك الأحراش وفي حال نيتها إقامة أي مشروع يتعلق بالبلدية في المنطقة ستقوم بمخاطبة الزراعة من أجل تخصيص أراض وهو يحتاج إلى قرارات مجلس وزراء.
وبلدة جفين في لواء الكوره قرية وادعة تجثو على سطح تله محاطة بالماء، ففي شمالها تنساب مياه "وادي أبو زياد "، وفي جنوبها "طبقة فحل" حيث الحمة المعروفة "بحمة أبو ذابله" ذات المياه المعدنية الساحرة تتميز بجوها الهادئ الجميل وتطل على غور الأردن وجبال صفد والناصرة وسهل بيسان في فلسطين.
ومن الجهة الغربية تطل على نهر الأردن، ومن الجهة الشرقية ينطلق أهل القرية إلى مركز اللواء "دير أبي سعيد" ثم إلى مدينة إربد ضمن مسافة قصيرة لا تتجاوز "30 كيلومترا".

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