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قضية شوارع الجبل الأخضر المغلقة بجرش.. معاناة ممتدة منذ عام

12/16/2023 2:20:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات جرش – ما يزال سكان منطقة الجبل الأخضر في مدينة جرش، يدفعون ثمن سوء تنفيذ شارع رئيس وبعض الطرقات الأخرى بالمنطقة، كانت تعرضت للانهيار بداية العام الحالي، وتم إغلاقها منذ ذلك الحين والزام السكان على استخدام طرق بديلة غير مؤهلة للوصول إلى منازلهم.
عام مضى على حادثة الانهيار، وما تزال الطرق على حالها، وسط تمسك البلدية بحقها القانوني من خلال تحويل القضية بينها وبين المقاول الذي نفذ عطاء الشارع إلى لجان تحكيم مختصة.
على ما يبدو، فإن القضية ستسمر بضع سنوات، كون البلدية لم ترفع دعوى قضائية لغاية الآن على المقاول، واكتفت بتبليغه عدليا عبر الصحف اليومية، بعد أن وجدت أن الشركة التي نفذت المشروع مغلقة ولا يوجد لها عنوان وتعذر تبلغيها بالإنذار العدلي بشكل مباشر، إلا من خلال الإعلانات، وفق رئيس الدائرة القانونية في بلدية جرش الكبرى المحامي وصفي قوقزة.
وكان شارع رئيس في منطقة الجبل الأخضر وبعض الطرق الفرعية تعرضت لانهيار شبه كلي بعد تنفيذها ببضعة شهور، ما استدعى إغلاقها أمام حركة السير بشكل كامل وتغيير السير الى طرقات بديلة غير مؤهلة.
لاحقا على حادثة الانهيار وتحت ضغط من السكان بضرورة إعادة فتح الطرق، أقدمت البلدية على فتح مسرب واحد بسعة محدودة من الشارع الرئيس المنهار كحل مؤقت يسهل على السكان بالمنطقة الذين يعانون جراء استخدام طرق بديلة.
ويوضح قوقزة أن البلدية لم ترفع دعوة قضائية على مقاول الذي نفذ مشروع طريق الجبل الأخضر لغاية الآن لعدم وجود قرار من مجلس البلدية بهذا الخصوص، لافتا إلى أن رفع قضية مرهون بإصدار قرار من مجلس البلدية.
واشار إلى أن ما تقوم به البلدية حاليا يندرج تحت إجراءات التحكيم ويتم خلالها تشكيل لجان الكشف الحسي، قائلا "هذه الإجراءات أسرع طريقة لضمان إنهاء المشكلة وإذا لم يكن هناك التجاوب من جميع الأطراف يتم اللجوء إلى المحاكم والسير بإجراءات رفع قضايا قانونية وتتخذ هذه القضايا صفة الاستعجال كونها تتعلق بالمصالح والخدمات العامة للمواطنين".
اكتفاء البلدية بفتح جزئي للشارع الرئيس وبواقع مسرب واحد للحد من أزمات السير التي تشهدها المنطقة، يقابله استياء من قبل السكان الذين أبدوا قلقهم من أن يمتد هذا الحال إلى سنوات، لا سيما وأن موضوع انهيار الشارع تحول إلى قضية وتحتاج الإجراءات القانونية وعمل اللجان المختصة عادة إلى سنوات لحين البت النهائي بها.
قلق السكان يعززه مضي عام كامل على حادثة الانهيار دون أن يلمسوا إجراء فعلي على أرض الواقع لمعالجة المشكلة وبقاء الحال على ما هو عليه وسط معاناتهم اليومية جراء إغلاق طرق بالمنطقة واستخدام أخرى بديلة غير مؤهلة.
ويرى مستخدمون للشارع أن فتح مسرب واحد لا يكفي ولا يحل مشكلة الأزمات والإرباكات المرورية التي حدثت بعد إغلاق أهم الطرق الحيوية في منطقة الجبل الأخضر والوسط التجاري، كون الطرق البديلة ضيقة وبعيدة ولا تخدم حجم الضغط المروري الذي تشهده أحياء المنطقة.
وتعرضت 3 طرق رئيسية داخل مدينة جرش إلى الانهيار الكلي بداية العام رغم حداثة تأهيلها وهي شارع الغزالي داخل الوسط التجاري وشارعان في منطقة الجبل الأخضر وعدد آخر من الطرق الفرعية وهذه الطرق تخدم آلاف السكان داخل المدينة وما تزال مغلقة لغاية الآن وإلى إشعار آخر.
وكانت وزارة الإدارة المحلية وبلدية جرش الكبرى شكلتا لجنة مشتركة لغاية تحديد سبب انهيار هذه الطرق بعد أول تساقط للأمطار رغم حداثة استلام عطاءاتها، وشكلت خطرا على المجاورين والسائقين.
وأشارت نتائج لجنة التحقيق المشتركة أن "سبب الانهيار عائد لعيوب في تنفيذ العطاءات يتحمل مسؤوليتها القانونية والمادية والفنية المقاولون الذين قاموا بتنفيذها".
ومع نقل الملف إلى القضاء، ستبقى الطرق مغلقة، وسيضطر سكان الأحياء التي تخدمها الشوارع المنهارة الى استخدام أخرى بديلة تم استحداثها على وجه السرعة.
وكانت حادثة الانهيار قد أعقبها استياء شعبي حمل البلدية المسؤولية، خاصة وأن الطرق لم يمض على تنفيذ عطاء صيانتها وتأهيلها سوى 8 شهور، في وقت سعت البلدية حينها وفي خطوة لتبييض صفحتها الى تحميل المقاولين مسؤولية ما حدث.
ومنذ الأيام الأولى على "الانهيار"، خرجت البلدية بتصريحات رسمية وعلى لسان مسؤولين فيها، أخلت فيها مسؤوليتها عن انهيار الطرق.
وقال أمجد البواعنة من سكان جرش أن المواطن هو من يدفع ثمن الإهمال وسوء التنفيذ ورداءة المشاريع التي تنفذها البلدية في السنوات الأخيرة وأهمها الطرقات وإغلاق الطريق الحيوي يؤثر على السائقين وسكان المناطق المجاورة، فهم مضطرين إلى استخدام طرق فرعية بديلة وضيقة وغير مؤهلة ولا تتناسب مع حجم حركة السير ويحتاج سلوكها إلى وقت وجهد أكبر، لا سيما وأنها خيارات مؤقتة ولا يمكن الاعتماد عليها سنوات وهي بدون تأهيل وصيانة وتوسعة.
ودعا بأن يتم العمل على إعادة صيانة وتأهيل الطرق المغلقة منذ أشهر والابتعاد عن الحلول المؤقتة التي تزيد الأمور صعوبة على السكان.
من جانبه، قال رئيس بلدية جرش أحمد العتوم إن فتح أحد المسارب في شارع الجبل الأخضر الرئيس والذي تعرض بداية هذا العام للانهيار وأغلق من وقتها، جاء لتسهيل مرور المركبات الصغيرة فقط والحد من الإرباكات المروية في المنطقة، لا سيما وأن البلدية قامت بتجهيز المسرب وفتحه أمام حركة المركبات الصغيرة ومنع مرور الشاحنات من المسرب للتخفيف على السكان.

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