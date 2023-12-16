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أمير الرياض يتوج الفائزين بجمال الخيل

12/16/2023 2:18:54 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، حضر أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بالرياض الحفل الختامي للعرض الدولي السادس لجمال الخيل العربية الأصيلة.
وتشرف ملاك مرابط الأفراس والفحول الفائزة بتسلم جوائز المسابقة من أمير الرياض، الذي كرم في بطولة الأفراس سعودية الأصل والمنشأ، مالك الفرس ((بدوية الثالثة))، العائدة ملكيتها لمربط العارض الفائزة بالمركز الأول ((الذهبية))، ومالك الفرس ((منارة عذبة))، العائدة ملكيتها لمربط عذبة الفائزة بالمركز الثاني ((الفضي))، ومالك الفرس ((دهيمة عذبة))، العائدة ملكيتها لمربط محمد التميمي الفائزة بالمركز الثالث ((البرونزية)).
وفي بطولة الفحول سعودية الأصل والمنشأ، كرم مربط الأمير أحمد بن عبدالعزيز؛ لحصده الثلاثة مراكز الأولى بفوز الفحول ((خريصان عذبة)) بالمركز الأول ((الذهبية))، و((بلسم عذبة)) بالمركز الثاني ((الفضي))، والفحل ((فهد عذبة)) بالمركز الثالث ((البرونزي)).

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