أمير الرياض يتوج الفائزين بجمال الخيل

(MENAFN
- Al Watan) تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، حضر أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بالرياض الحفل الختامي للعرض الدولي السادس لجمال الخيل العربية الأصيلة.
وتشرف ملاك مرابط الأفراس والفحول الفائزة بتسلم جوائز المسابقة من أمير الرياض، الذي كرم في بطولة الأفراس سعودية الأصل والمنشأ، مالك الفرس ((بدوية الثالثة))، العائدة ملكيتها لمربط العارض الفائزة بالمركز الأول ((الذهبية))، ومالك الفرس ((منارة عذبة))، العائدة ملكيتها لمربط عذبة الفائزة بالمركز الثاني ((الفضي))، ومالك الفرس ((دهيمة عذبة))، العائدة ملكيتها لمربط محمد التميمي الفائزة بالمركز الثالث ((البرونزية)).
وفي بطولة الفحول سعودية الأصل والمنشأ، كرم مربط الأمير أحمد بن عبدالعزيز؛ لحصده الثلاثة مراكز الأولى بفوز الفحول ((خريصان عذبة)) بالمركز الأول ((الذهبية))، و((بلسم عذبة)) بالمركز الثاني ((الفضي))، والفحل ((فهد عذبة)) بالمركز الثالث ((البرونزي)).
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