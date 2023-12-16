أمير الرياض يحضر ختام جمال الخيل العربية الأصيلة - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حضر أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بالرياض، الحفل الختامي للعرض الدولي السادس لجمال الخيل العربية الأصيلة.
وكان في استقباله، لدى وصوله مقر الحفل، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي, ومدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة عبدالعزيز بن سعود المقبل، ثم عُزِف السلام الملكي.
عقب ذلك تم استعراض الأفراس المشاركة في بطولة الأفراس سعودية الأصل والمنشأ، والفحول المشاركة في بطولة الفحول سعودية الأصل والمنشأ.
ثم تشرف ملاك مرابط الأفراس والفحول الفائزة في البطولتين بتسلم جوائز المسابقة من يدي أمير منطقة الرياض، حيث كرم في بطولة الأفراس سعودية الأصل والمنشأ، مالك الفرس (بدوية الثالثة) العائدة ملكيتها لمربط العارض الفائزة بالمركز الأول (الذهبية)، ومالك الفرس (منارة عذبة) العائدة ملكيتها لمربط عذبة الفائزة بالمركز الثاني (الفضي)، ومالك الفرس (دهيمة عذبة) العائدة ملكيتها لمربط محمد التميمي الفائزة بالمركز الثالث (البرونزية).
وفي بطولة الفحول سعودية الأصل والمنشأ، كرم أمير الرياض، مربط الأمير أحمد بن عبدالعزيز لحصده الثلاث المراكز الأولى بفوز الفحول (خريصان عذبة) بالمركز الأول (الذهبية) و(بلسم عذبة) بالمركز الثاني (الفضي) والفحل (فهد عذبة) بالمركز الثالث (البرونزي).
وفي ختام الحفل كرم الأمير فيصل بن بندر, الجهات والقطاعات الراعية للحفل.
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