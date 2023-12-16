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أمير الرياض يحضر ختام جمال الخيل العربية الأصيلة - جريدة الوطن السعودية

12/16/2023 2:18:31 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حضر أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بالرياض، الحفل الختامي للعرض الدولي السادس لجمال الخيل العربية الأصيلة.
وكان في استقباله، لدى وصوله مقر الحفل، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي, ومدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة عبدالعزيز بن سعود المقبل، ثم عُزِف السلام الملكي.
عقب ذلك تم استعراض الأفراس المشاركة في بطولة الأفراس سعودية الأصل والمنشأ، والفحول المشاركة في بطولة الفحول سعودية الأصل والمنشأ.
ثم تشرف ملاك مرابط الأفراس والفحول الفائزة في البطولتين بتسلم جوائز المسابقة من يدي أمير منطقة الرياض، حيث كرم في بطولة الأفراس سعودية الأصل والمنشأ، مالك الفرس (بدوية الثالثة) العائدة ملكيتها لمربط العارض الفائزة بالمركز الأول (الذهبية)، ومالك الفرس (منارة عذبة) العائدة ملكيتها لمربط عذبة الفائزة بالمركز الثاني (الفضي)، ومالك الفرس (دهيمة عذبة) العائدة ملكيتها لمربط محمد التميمي الفائزة بالمركز الثالث (البرونزية).
وفي بطولة الفحول سعودية الأصل والمنشأ، كرم أمير الرياض، مربط الأمير أحمد بن عبدالعزيز لحصده الثلاث المراكز الأولى بفوز الفحول (خريصان عذبة) بالمركز الأول (الذهبية) و(بلسم عذبة) بالمركز الثاني (الفضي) والفحل (فهد عذبة) بالمركز الثالث (البرونزي).
وفي ختام الحفل كرم الأمير فيصل بن بندر, الجهات والقطاعات الراعية للحفل.

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