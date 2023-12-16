الإثيوبيون يتصدرون محاولات التسلل للمملكة بـ62%

الإثيوبيون يتصدرون محاولات التسلل للمملكة بـ62%
التاريخ
12/16/2023 2:15:06 PM
(MENAFN
- Al Watan) أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 7/ 12/ 2023 حتى 13/ 12/ 2023، عن ضبط 18428 مخالفًا، فيما عاودت الجنسية الإثيوبية -بعد أسبوعين- تصدر محاولات عبور الحدود السعودية بنسبة 62%، تلتها الجنسية اليمنية بـ36%، وجرى ترحيل 10249 مخالفًا.
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