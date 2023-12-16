10 عوامل للشعور بالدفء شتاء
التاريخ
12/16/2023 2:15:06 PM
(MENAFN
- Al Watan) ينصح المختصون بـ10عوامل لإبقاء الجسم دافئا في فصل الشتاء، وتتمثل أبرز عوامل الدفء في:
رياضة المشي
البعد عن التوتر والقلق
ارتداء الملابس الشتوية
شرب الزنجبيل
تناول الأطعمة الساخنة
حمام دافئ
التدليك
ارتداء الفرو والقبعات والشرابات
تناول الفيتامينات
التشميس.
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