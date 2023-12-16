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معرض فني يبرز أعمال الراحل محمد العثيم بمهرجان الرياض للمسرح

12/16/2023 2:15:06 PM
(MENAFN- Al Watan) يحتفي مهرجان الرياض للمسرح في دورته الأولى برائد المسرح السعودي، محمد العثيم نظير إسهاماته المسرحية الرائدة، من خلال عرض مسرحية من تأليفه، وإقامة معرض فني خاص بمسيرته الفنية.
ويتضمن المعرض الفني، مجموعة من مؤلفاته وأشعاره الصوتية والمكتوبة إلى جانب الدروع والشهادات التكريمية التي حصل عليها أثناء مسيرته، إلى جانب فيلم يحكي سيرته وتاريخه الفني، حيث قدم خلاله أصدقاؤه وزملاؤه شهادات أظهرت عراقة الراحل، فيما تحدث المشاركون في الفيلم عن تاريخه العلمي وكيفية استهلال سيرته المهنية وشغفه بالمسرح والكتابة.
كما تم الحديث عن جودة إنتاجه الفني وغوصه في العمق التراثي.
وشكل الراحل محمد العثيم خلال الخمسين عاماً الماضية ظاهرة ثقافية وفنية وفكرية متفردة في سماء الإبداع في المملكة العربية السعودية ككاتب وشاعر أضفى على الفن ثقافة استثنائية راقية فيما تتميز النصوص المسرحية للراحل بارتكازها على استلهام التراث والأسطورة والطقس المسرحي من خلال توظيفها فيما يريد الوصول إليه إلى جانب استلهام التراث العربي والإسلامي والموروث الشعبي السعودي.
المسرح بوابة الفن
وحرص العثيم خلال مشواره الفني على تحسس خطواته الإبداعية، واختيار كل ما هو أفضل لتقديمه للجمهور، حيث كان يرى أن المسرح هو بوابة الفن التي يمكنه من خلالها عرض إبداعاته وكتاباته الفنية، لذلك كرس الكثير من وقته للكتابة المسرحية، لقدم 45 عملاً مسرحياً ناجحاً على مدار 33 عاما وكان أول مـن كـتـب مسرحيـة لمهرجـــــان ســوق عكاظ في أول دورة للمهرجان، حملت عنــوان (امرؤ القيس).
يُذكر أن مهرجان الرياض للمسرح الذي انطلق الأربعاء الماضي برعاية وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وبتنظيمٍ من هيئة المسرح والفنون الأدائية، يهدف إلى تنشيط وتفعيل الحراك المسرحي السعودي عبر حزمةٍ من العروض المسرحية السعودية لدعم الإنتاج المحلي للمسرح.
ويستضيف المهرجان الذي يستمر حتى 24 ديسمبر الجاري، في مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمدينة الرياض؛ دولة تونس كضيف شرف هذا العام، لتنشر معها عبق الثقافة التونسية العربية وفنّها المسرحي الإبداعي الأصيل.

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