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133 رواية تترشح عالميا

12/16/2023 2:15:06 PM
(MENAFN- Al Watan) سجَّل معرض جدة للكتاب 2023، إقبالاً كبيرًا على الروايات المرشحة للقائمة الطويلة، للجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) لعام 2024؛ التي أعلن عنها أول من أمس، بعد ترشُّح 133 رواية للجائزة في هذه الدورة، وتضمنت القائمة 16 رواية، وتبلغ قيمة الجائزة 50 ألف دولار، والتي اختيرت من قِبل لجنة تحكيم، مكونة من 5 أعضاء برئاسة الكاتب السوري نبيل سليمان.
وشهدت الدورة الحالية من الجائزة، ترشيح كتّاب إلى القائمة الطويلة وصلوا إلى المراحل الأخيرة للجائزة سابقًا؛ وهم رجاء عالم التي فازت بالجائزة مناصفة في عام 2011، ومحمد عبدالنبي (القائمة الطويلة 2013 والقائمة القصيرة 2016)، ورشيد الضعيف (القائمة الطويلة عام 2012)؛ وأمين الزاوي (القائمة الطويلة في 2013 و2018)؛ الذي كان عضوًا في لجنة التحكيم في عام 2020.
وضمت القائمة المرشحة روايتين من المملكة، هما: (باهبل: مكة Multiverse 1945-2009) لرجاء عالم، و(عين الحدأة) لصالح حمد، والروايات: (خاتم سليمى) للكاتبة السورية ريما بالي، و(فومبي) للعُمانية بدرية البدري، و(قناع بلون السماء) للفلسطيني باسم خندقجي، و(قارئة نهج الدباغين) للتونسي سفيان رجب، و(الأصنام) للجزائري أمين الزاوي، و(سمعت كل شيء) للعراقية سارة الصراف، و(الوجه الآخر للظل) للبناني رشيد الضعيف، و(كل يوم تقريبًا) للمصري محمد عبدالنبي، و(دائرة التوابل) للإماراتية صالحة عبيد، و(سماء القدس السابعة) للفلسطيني أسامة العيسة، و(أخفي الهوى) للتونسية درة الفازع، و(مقامرة على شرف الليدي ميتسي) للمصري أحمد المرسي، و(عاصفة على الجزر) للجزائري أحمد منور، و(الفسيفسائي) للمغربي عيسى ناصري.

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