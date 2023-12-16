حماية البيئة البحرية بجدة

(MENAFN
- Al Watan) أطلق برنامج التطوع والشراكة المجتمعية ((لنبادر)) بمحافظة جدة، الحملة التطوعية لحماية البيئة البحرية بجدة، في مرحلتها الثانية بالتعاون مع القطاعات ذات العلاقة، تحت شعار ((عينك على البحر)) بمشاركة أكثر من 500 متطوع ومتطوعة، وذلك بشاطئ ((شعارة)). وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية في مجال الحفاظ على البيئة البحرية وتعزيز شعور المسؤولية للفرد والمجتمع تجاه المحافظة على الشواطئ وتحفيز روح العمل التطوعي وحماية البيئة الطبيعية وتعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية وتحسين المشهد الحضري والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع.
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