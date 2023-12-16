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حماية البيئة البحرية بجدة

12/16/2023 2:15:05 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق برنامج التطوع والشراكة المجتمعية ((لنبادر)) بمحافظة جدة، الحملة التطوعية لحماية البيئة البحرية بجدة، في مرحلتها الثانية بالتعاون مع القطاعات ذات العلاقة، تحت شعار ((عينك على البحر)) بمشاركة أكثر من 500 متطوع ومتطوعة، وذلك بشاطئ ((شعارة)). وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية في مجال الحفاظ على البيئة البحرية وتعزيز شعور المسؤولية للفرد والمجتمع تجاه المحافظة على الشواطئ وتحفيز روح العمل التطوعي وحماية البيئة الطبيعية وتعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية وتحسين المشهد الحضري والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع.

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