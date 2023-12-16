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الشركة الوطنية للتربية و التعليم تفوز بجائزة العمل

12/16/2023 2:15:05 PM
(MENAFN- Al Watan) كرّم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد سليمان الراجحي الشركة الوطنية للتعليم وذلك لفوزها في مسار التوطين تقديرًا لجهود الشركة في رفع نسب التوطين، وتطوير القدرات البشرية.
استلم الجائزة الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ محمد بن خالد الخضير خلال حفل الجائزة الذي نظمته الوزارة.
و جاء هذا التكريم بناء على التقدم المحقق في الشركة في مجال التوطين و نمو عدد الكوادر الوطنية من الموظفين و الموظفات السعوديين الذي تخطى ٢٠٦٠ موظف و موظفة خلال عام ٢٠٢٣.

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