الشركة الوطنية للتربية و التعليم تفوز بجائزة العمل

(MENAFN
- Al Watan) كرّم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد سليمان الراجحي الشركة الوطنية للتعليم وذلك لفوزها في مسار التوطين تقديرًا لجهود الشركة في رفع نسب التوطين، وتطوير القدرات البشرية.
استلم الجائزة الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ محمد بن خالد الخضير خلال حفل الجائزة الذي نظمته الوزارة.
و جاء هذا التكريم بناء على التقدم المحقق في الشركة في مجال التوطين و نمو عدد الكوادر الوطنية من الموظفين و الموظفات السعوديين الذي تخطى ٢٠٦٠ موظف و موظفة خلال عام ٢٠٢٣.
MENAFN16122023000089011017ID1107606983
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.