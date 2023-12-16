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ضبط 4 مخالفين لنظام البيئة

12/16/2023 2:15:05 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 3 مقيمين من الجنسية اليمنية ومواطنًا مخالفين لنظام البيئة، لتلويثهم البيئة، والإضرار بالتربة برمي مخلفات صناعية دون ترخيص في منطقة مكة المكرمة.
وأوضحت أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبيا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال. وقد تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للجهات المختصة.
وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام ((911)) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و((999)) و((996)) ببقية مناطق المملكة.

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