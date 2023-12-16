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110 موهوبين بتعليم الشرقية

12/16/2023 2:15:05 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهر 110 طلاب وطالبات موهوبين من مدارس تعليم المنطقة الشرقية قدراتهم الإبداعية في صنعة الموهبة والإبداع في جملة من التخصصات العلمية في المحطة الثانية للمعرض المركزي للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2024) الذي اختتم أمس بالمنطقة الشرقية، ونظمته موهبة، وذلك بوادي الظهران للتقنية.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن هذه التخصصات التي شارك بها الطلاب والطالبات تمثلت في 21 مجالاً متنوعاً منها هندسة بيئية والأجهزة الذكية ومجال علم النبات وعلم المواد والطاقة وعلوم الأرض والهندسة الطبية الحيوية والطب الحيوي والعلوم الصحية أثبتت ملكاتهم الإبداعية التي طرقت أبواب العلم والتقنية ومجالاتها التخصصية والعلمية لتترجم ملكات الإبداع لديهم وتنمية حس الابتكار في المجالات التقنية والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن هذه المشاركة تأتي ضمن جولة منافسات المرحلة الرابعة من الورش التدريبية المصاحبة للمعارض المركزية، وتهدف إلى تحكيم المشاريع المرشحة وتنمية روح الإبداع لدى الموهوبين في المجالات العلمية والتقنية، وتوجيه مواهبهم نحو الابتكار والاكتشاف، التي أشرفت عليها لجان متخصصة من قبل نخبة من الأكاديميين والمختصين بما يتوافق مع المجالات العلمية والتقنية المتخصصة.

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