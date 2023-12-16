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مكافحة الجراد الصحرواي بمساحة 2036 هكتارا

12/16/2023 2:15:05 PM
(MENAFN- Al Watan) تمكن فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها ((وقاء)) بمنطقة مكة المكرمة خلال 40 يومًا الماضية من مكافحة الجراد الصحراوي في مواقع متفرقة بمحافظات رابغ، وخليص، والليث، بمساحات إجمالية بلغت 2036 هكتارًا.
وأوضح مدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور غالب الصاعدي، أن فرق الصحة النباتية مستمرة في مكافحة الجراد الصحراوي في محافظات رابغ والليث، يصاحبها أعمال الاستكشاف في مختلف محافظات المنطقة؛ وذلك بمساحات بلغت 371042 هكتارًا.
عمليات الاستكشاف
بين الصاعدي، أن المساحات المعالجة من الجراد الصحراوي بلغت في محافظة رابغ 933 هكتارًا، وفي محافظة الليث 643 هكتارًا، بينما شملت محافظة خليص بمساحة بلغت 460 هكتارًا، مؤكدًا استمرارية الجهود والأعمال لمكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة للحد من انتشاره من خلال التوسع في عمليات الاستكشاف، والاستباقية في مباشرة المواقع المصابة بالجراد سعيًا لتعزيز الأمن الغذائي بحماية المحاصيل الزراعية من تداعياته.
كما نظم المركز برنامج الدعم الفني لرواد وقاء من القطاع الخاص في مجالات تحصين الحيوانات، وتطهير مواقع الثروة الحيوانية ومكافحة النواقل الحشرية، بمشاركة ممثلي عدد من الشركات والمؤسسات بالمنطقة.
وسلط البرنامج في محافظة جدة على مدى يومين الضوء على جهود المركز في وقاية الحيوانات من الأمراض ومكافحتها، وبيان الدور الذي تشكله التحصينات والطرق الصحيحة للتعامل مع مواقع الثروات الحيوانية لتطهيرها، إلى جانب إيضاح أبرز الآليات والأدوات المستخدمة في مكافحة نواقل الأمراض؛ وذلك سعيًا للمساهمة في استدامة الصحة الحيوانية ووقايتها من مخاطر الأمراض والأوبئة.

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