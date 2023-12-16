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العلا تستضيف نهائي أبطال الدرون

12/16/2023 2:15:05 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالشراكة مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، استضافة نهائي دوري أبطال طائرات الدرون 2023، حيث يعد الحدث الأول من نوعه الذي يتم استضافته في الـ20 من ديسمبر الحالي، في مدرج البلدة القديمة بمحافظة العلا.
ويمثل الحدث علامة فارقة في رؤية الهيئة لتحويل العلا إلى وجهة عالمية للرياضات الإلكترونية وصناعة ألعاب طائرات الدرون.

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