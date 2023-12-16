العلا تستضيف نهائي أبطال الدرون

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالشراكة مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، استضافة نهائي دوري أبطال طائرات الدرون 2023، حيث يعد الحدث الأول من نوعه الذي يتم استضافته في الـ20 من ديسمبر الحالي، في مدرج البلدة القديمة بمحافظة العلا.
ويمثل الحدث علامة فارقة في رؤية الهيئة لتحويل العلا إلى وجهة عالمية للرياضات الإلكترونية وصناعة ألعاب طائرات الدرون.
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