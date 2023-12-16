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الهلال والميترو يعيدان أرقاما غائبة

12/16/2023 2:15:04 PM
(MENAFN- Al Watan) عادل الهلال سلسلة انتصاراته التاريخية في دوري المحترفين السعودي، بعد فوزه على ضيفه الوحدة، لحساب الجولة الـ17 لدوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما سجل انتصاره العاشر على التوالي.
وعادل المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش رقم مهاجم ((الزعيم)) السابق البرازيلي ويسلي، بعد تسجيله هدفه الـ15 بدوري المحترفين برفقة الزعيم.
ويتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 47 نقطة، متفوقا على النصر بفارق 10 نقاط، علما بأن مواجهة العالمي أمام الاتحاد في الجولة مؤجلة حتى الـ26 من ديسمبر الجاري.
10 متتالية
سجل الهلال انتصاره العاشر على التوالي في الموسم الحالي، ليعادل سلسلة تاريخية حققها 3 مرات منذ انطلاق دوري المحترفين موسم 2009، عندما نجح الهلال في الانتصار في 10 مباريات متتالية بالمسابقة من سبتمبر حتى ديسمبر 2012، ومن أبريل حتى نوفمبر 2018، ومن مايو حتى سبتمبر 2022. لكن تبقى هذه هي المرة الثانية فقط التي يحقق فيها الهلال 10 انتصارات متتالية في موسم واحد موسم 2012 - 2013.
ماكينة تهديفية
عادل الصربي ألكسندر ميتروفيتش رقما قياسيا تاريخيا مع الزعيم، بعد أن سجل هدفا في شباك الوحدة خلال مباراة الفريقين أمس الأول، قاد به الهلال للفوز على الوحدة بثنائية نظيفة، رافعا رصيده إلى 15 هدفا، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الموسم الحالي، ولا يتفوق عليه سوى قائد النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، صاحب الـ16 هدفا.
وحسب الحساب الرسمي لدوري روشن للمحترفين عبر منصة ((X))، فإن ميتروفيتش عادل رقم نجم الهلال السابق، البرازيلي ويسلي، الوحيد الذي استطاع تسجيل 15 هدفا في أول 15 مباراة له مع ((الزعيم)) بدوري المحترفين، وذلك خلال منافسات موسم 2013.
ولم يشارك ميتروفيتش في أول مباراتين للهلال هذا الموسم، حيث انضم من فولهام في ختام موسم الانتقالات الصيفية، ليبدأ رحلته مع الزعيم من الجولة الثالثة.
- 10 انتصارات متتالية للزعيم في موسم واحد
- موسم 2013 شهد منجز الهلال الحالي
- 3 مرات سجل خلالها الزعيم 10 انتصارات متتالية
- الميترو يسجل 15 هدفا في أول 15 مباراة مع الزعيم
- البرازيلي ويسلي سبق ميتروفيتش في تسجيل الرقم المميز

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