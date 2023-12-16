الدانة يواصل تقدمه
التاريخ
12/16/2023 2:15:04 PM
(MENAFN
- Al Watan) قفز الخليج للمركز العاشر بدوري روشن السعودي للمحترفين، بتغلبه على مضيفه الرياض 1/صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، لحساب الجولة الـ17 للدوري، سجل للدانة عبدالإله هوساوي ((24))، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة عاشرا، وبقي مدرسة الوسطى على 16 نقطة في المركز الـ15.
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