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الدانة يواصل تقدمه

12/16/2023 2:15:04 PM
(MENAFN- Al Watan) قفز الخليج للمركز العاشر بدوري روشن السعودي للمحترفين، بتغلبه على مضيفه الرياض 1/صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، لحساب الجولة الـ17 للدوري، سجل للدانة عبدالإله هوساوي ((24))، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة عاشرا، وبقي مدرسة الوسطى على 16 نقطة في المركز الـ15.

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