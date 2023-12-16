كأسا ولي العهد للمبير وماي فرانكل

(MENAFN
- Al Watan) تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، توج أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، الفائزين بكأسي ولي العهد للفروسية، وذلك بنهاية الشوطين الـ11 والـ12 للحفل الـ78 لنادي سباقات الخيل.
وتوج الجواد المبير لمالكه نغيمش العجمي بكأس ولي العهد للإنتاج المحلي، بعدما ظفر بالشوط الـ11، لمسافة 2400م، محافظا على لقبه الذي حققه الموسم الماضي.
وتوج الجواد ماي فرانكل بكأس ولي العهد للمستورد للأمير فيصل بن خالد، عقب تصدره للشوط الـ12، لمسافة 2400م، محافظا أيضا على لقبه الذي حققه الموسم
MENAFN16122023000089011017ID1107606976
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.