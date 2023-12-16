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كأسا ولي العهد للمبير وماي فرانكل

12/16/2023 2:15:04 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، توج أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، الفائزين بكأسي ولي العهد للفروسية، وذلك بنهاية الشوطين الـ11 والـ12 للحفل الـ78 لنادي سباقات الخيل.
وتوج الجواد المبير لمالكه نغيمش العجمي بكأس ولي العهد للإنتاج المحلي، بعدما ظفر بالشوط الـ11، لمسافة 2400م، محافظا على لقبه الذي حققه الموسم الماضي.
وتوج الجواد ماي فرانكل بكأس ولي العهد للمستورد للأمير فيصل بن خالد، عقب تصدره للشوط الـ12، لمسافة 2400م، محافظا أيضا على لقبه الذي حققه الموسم

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