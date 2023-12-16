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الكويت تعلن الحداد ومشعل الأحمد أميرا للبلاد

12/16/2023 2:15:04 PM
(MENAFN- Al Watan) ‏‏نادى مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة، بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد، وذلك بعد وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح، اليوم السبت.
كما نعى المجلس أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. من جهة أخرى أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء، الحداد الرسمي لمدة 40 يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام.‬⁩

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