الكويت تعلن الحداد ومشعل الأحمد أميرا للبلاد

الكويت تعلن الحداد ومشعل الأحمد أميرا للبلاد
التاريخ
12/16/2023 2:15:04 PM
(MENAFN
- Al Watan) نادى مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة، بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد، وذلك بعد وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح، اليوم السبت.
كما نعى المجلس أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. من جهة أخرى أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء، الحداد الرسمي لمدة 40 يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام.
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